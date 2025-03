Seròs es bolca amb el turisme d'arbres en floració amb activitats per a tots els públics

Publicat per patrocinat Creat: Actualitzat:

Aquesta iniciativa comença l'any 2020 per part de l'Àrea de Turisme de l'Ajuntament de Seròs per donar a conèixer la floració i fer créixer el turisme d'arbres en floració del municipi a través de l'experiència única de colors i olors que conformen aquest període.

Rutes guiades amb bicicleta elèctrica

Viu una experiència única recorrent els paisatges florits de Seròs sobre dues rodes! Pedala entre els camps florits i el patrimoni local amb una ruta guiada en bicicleta elèctrica. Descobreix llocs emblemàtics com les Roques de Sant Formatge i el Bovalar, mentre gaudeixes de la natura i la història del Baix Segrià.

8 i 9 de març des de l'ajuntament de Seròs. Bicicleta elèctrica inclosa.

Reserva una bici

Concurs de Fotografia #FlorSeròs 2025

L'Ajuntament de Seròs impulsa una nova edició del Concurs de Fotografia de la Floració a Instagram, un certamen que convida a capturar i compartir la bellesa dels camps florits del municipi. De l'1 al 31 de març de 2025, tothom qui ho vulgui podrà participar-hi publicant les seves fotografies a Instagram i optant a ser una de les imatges guanyadores d'enguany.

Consulta aquí com participar-hi

Rutes de la floració

Dissabtes i diumenges del 8 al 23 de març

Rutes guiades de la mà dels nostres pagesos, pageses i guies locals. L'experiència ofereix una combinació entre floració i patrimoni on visitarem camps privats d'ametllers, presseguers, albercoquers, cirerers i/o pereres i ens endinsarem en el món rural de les Terres de Lleida. També, descobrirem amb els nostres guies locals dos punts importants del patrimoni de Seròs: els jaciments del Bovalar, catalogats com BCIN, i el Monestir d’Avinganya.Punt de trobada: 11:00 h, Ajuntament de Seròs. Durada: 2 hores aproximadament. Desplaçament amb minibús inclòs al preu. Places limitades

Informació i reserva

Rutes floració

Bany de flors

Diumenges 2 i 9 de març

Activitat que fusiona dues arts japoneses amb la floració. Una nova experiència per submergir-te entre la bellesa dels arbres en flor i gaudir de les sensacions úniques d’aquest espectacle pels sentits. Els participants passaran una estona entre flors amb activitats enfocades a despertar cada un dels sentits, acabant amb un tast conscient de productes locals. Una pràctica relaxant per gaudir plenament dels camps en flor mentre reconnectes amb tu mateix a través de l’efecte mirall de la natura.

Inscripció

Floració a Seròs

Ioga entre arbres florits i Patrimoni

Deixa’t emportar pels tons rosats i aromes florals i gaudeix d’un espai de connexió entre cos i ment enmig dels arbres florits. Apunta’t a una sessió de ioga de la mà de la professora Digna Pena. 15 i 16 de març a les 17.30 hores. Punt de trobada: 15 de març: Ajuntament de Seròs. 16 de març: Bovalà

Inscripcions: trucant al 973 780 009 o enviant un correu a turisme@seros.cat

Ioga

II Caminada Canina

La Protectora d'animals de Seròs organitza per segon any consecutiu una caminada amb els peluts per recollir fons i augmentar les adopcions de gossos.

El 9 de març, a les 10.00 hores, Inscripcions, 5 euros. Per a públic familiar.

Inscripció

Cata de Vins entre Floració

Vine i uneix-te a aquest exclusiu tast de vins de la DO Costers del Segre, amb maridatge amb productes locals, organitzat per l'enòleg Pol Aluja. Experimenta una sessió de tast dinàmica, on l'objectiu és gaudir de manera amena i distesa mentre descobreixes els vins guardonats en un paisatge florit exquisit que farà que els teus sentits s'expandeixin. A més, acompanyarem el tast amb un taller d'aromes i maridatge per aprofundir en la complexitat dels sabors

Els dies 9, 16 i 23 de març, Preu: 30 euros

Inscripció

Tast de vi

Postes de sol, floració i música



Vist l'èxit del 2024, aquest any us convidem a gaudir d'una experiència que combina les fantàstiques postes de sol de les Terres de Lleida amb l'entorn idíl·lic dels camps florits. Tot això, acompanyats del trío musical Krregades de Romanços que amb les seues cançons tradicionals de ponent ens permetran gaudir d'un moment únic i excepcional.

El 22 de març, a les 18.00 h

Inscripcions

MONTMANEU 494, territori biker

La MONTMANEU 494 és la prova esportiva BTT impulsada pel Club Ciclista Seròs i ofereix tres circuits amb recorreguts inèdits mai rodats en una marxa igual. El nom de la marxa, MONTMANEU 494, és en honor al cim més emblemàtic del Segrià (494 m) que es troba al terme municipal de Seròs.

El 23 de març, a les 09.00 h, amb 3 rutes. Preu: 30 euros.

Inscripcions

