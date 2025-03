Castelldans amplia l'oferta turística dels ametllers florits

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Castelldans es vesteix de blanc i rosa amb la iniciativa "Castelldans entre Ametllers Florits", una proposta que enguany s'estén durant tres setmanes per permetre als visitants gaudir d'aquest espectacle natural primaveral. L'Ajuntament ha decidit ampliar l'oferta d'activitats de l'1 al 23 de març, apostant per diversificar les opcions per als turistes que vulguin admirar aquest paisatge únic de Les Garrigues.

Caminada entre ametllers.Ajuntament de Castelldans.

A diferència d'edicions anteriors, quan la celebració es concentrava en un sol dia amb una caminada i un vermut, aquesta vegada s'ofereixen rutes senyalitzades per fer lliurement durant tot el període. Els visitants també poden optar per visites guiades amb reserva prèvia , disponibles per a grups d'un mínim de 10 persones, permetent així conèixer amb més detall aquest entorn natural característic del municipi.

La jornada central tindrà lloc el diumenge 16 de març, amb una caminada entre ametllers que sortirà des de la plaça Catalunya. Els participants podran escollir entre dos recorreguts: un de llarg, amb sortida a les 9 h, i un de curt, que començarà a les 10 h. Els Grallers del Drac de Puigverd de Lleida acompanyaran els caminants tant a l'anada com a la tornada, aportant un ambient festiu a l'activitat. A meitat de camí es farà un refrigeri i es preveu el retorn al poble cap a les 12.30 h.

Vermut entre els ametllers florits.Ajuntament de Castelldans.

Nova àrea per a autocaravanes

Aprofitant aquesta atractiva oferta turística, Castelldans estrenarà la seva nova àrea d'autocaravanes. Aquest espai, situat a la zona esportiva municipal al sud del nucli urbà, està preparat per acollir fins a una vintena de vehicles (autocaravanes, caravanes i similars) amb estades màximes de 72 hores, llevat d'excepcions contemplades en la normativa.

Nova àrea d'autocaravanes de Castelldans.Ajuntament de Castelldans.

L'ordenança que regula l'ús d'aquesta nova infraestructura es va aprovar al ple del desembre passat i es va publicar oficialment el 21 de febrer. La inauguració oficial tindrà lloc el dissabte 15 de març amb un acte que inclourà una visita guiada pel poble i un vermut i dinar popular a la Sala Josep Farré.

Impuls al turisme rural

El compromís del municipi amb aquest tipus de turisme es reforçarà el proper 24 de maig, quan Castelldans acollirà una assemblea de caravanistes de l'Associació AcaVANça. Aquesta trobada consolida el poble com un punt d'interès per a aquest col·lectiu i referma l'aposta municipal per potenciar el turisme rural i la mobilitat sostenible a la comarca.

Amb aquestes iniciatives, l'Ajuntament busca posar en valor el patrimoni natural i paisatgístic del municipi, oferint una experiència única per als amants de la natura i el turisme a l'aire lliure, alhora que dinamitza l'economia local durant els mesos de primavera.