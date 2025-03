Medicina estètica integrativa a Lleida: el camí cap a un envelliment saludable, respectuós i sostenible

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

El panorama de la medicina estètica està experimentant una profunda transformació que va molt més enllà dels tractaments superficials tradicionals. Aquest canvi de paradigma, liderat per professionals com la doctora Yohanna Sosa , recentment incorporada a la Clínica Dents de Lleida , està redefinint el concepte d'envelliment i bellesa amb un enfocament holístic i respectuós amb la identitat de cada persona.

"No només es tracta d'aplicar un tractament, sinó de fer-ho de manera integrada, investigant què podem fer per prevenir el que porta al pacient a la consulta i també per mantenir els resultats a llarg termini. Parlem sobretot de salut, no solament d'estètica", explica la Dra. Sosa, qui representa aquesta nova generació de professionals que entenen l'estètica com una extensió del benestar integral.

La diferència crucial: tractaments estètics versus mèdics estètics

En un moment en què més del 50% de la població espanyola ha provat algun tipus de tractament estètic, esdevé fonamental comprendre la diferència entre els procediments superficials i aquells que requereixen supervisió mèdica especialitzada. Les estadístiques són preocupants: més del 65% d'aquests procediments són realitzats per persones sense la qualificació mèdica necessària.

"El metge realitza un acte mèdic en la medicina estètica. Això implica l'ús d'agulles, làsers d'alta potència, medicaments i altres tècniques que afecten estructures profundes de la pell i teixits. Aquestes intervencions han d'estar sempre en mans de professionals col·legiats", subratlla la doctora Sosa, posant èmfasi en la importància de la seguretat i la professionalitat.

Els tractaments estètics, en canvi, treballen principalment la capa superficial de la pell i no impliquen procediments invasius que puguin alterar l'estructura facial o dèrmica profunda. Aquesta distinció no és merament tècnica, sinó que té profundes implicacions per a la seguretat i els resultats que els pacients poden esperar.

L'enfocament personalitzat: la clau de l'èxit terapèutic

Un dels pilars fonamentals de la medicina estètica integrativa és la personalització extrema dels tractaments. Cada pacient que visita la consulta de la Dra. Sosa rep un diagnòstic complet que inclou un historial clínic detallat i una avaluació de factors tan diversos com el tipus de pell, la fesomia natural, l'estil de vida i fins i tot la influència del clima local.

"És un error pensar que els tractaments són universals. El que funciona meravellosament per a una persona pot ser completament inadequat per a una altra. Potser has vist resultats extraordinaris en una amiga, però el mateix tractament aplicat a tu podria no afavorir-te o ser incompatible amb el teu estil de vida", explica la doctora, emfatitzant la importància d'un assessorament professional abans de decidir-se per qualsevol procediment.

Actualment, a Clínica Dents s'ofereixen tractaments avançats com fillers, neuromoduladors (toxina botulínica), reposició de volums facials, peelings químics i altres procediments mèdics estètics adaptats a les necessitats específiques de cada pacient. "Implementem els tractaments progressivament, prioritzant sempre la seguretat i l'eficàcia a llarg termini", assenyala la doctora.

Tendències actuals: bellesa natural i respecte per la identitat

El recent congrés de la Societat de Medicina Estètica d'Espanya celebrat a Màlaga ha evidenciat un canvi significatiu en les prioritats del sector. Sota el lema "La teva cara no em sona", els experts han alertat sobre els perills de perdre la identitat personal en la recerca de la bellesa.

"És realment trist quan una persona es sotmet a tractaments estètics i el resultat és que ja no la reconeixem. L'objectiu principal sempre hauria de ser millorar mantenint l'essència. Volem veure'ns bé, però sobretot, volem continuar reconeixent-nos al mirall", reflexiona la Dra. Sosa, defensant un enfocament que respecta els trets distintius de cada pacient.

A més de la naturalitat, el congrés va presentar avenços significatius en productes i tècniques. Les noves generacions de toxines botulíniques i neuromoduladors són més respectuoses amb el medi ambient i menys agressives químicament, reflectint una tendència cap a la sostenibilitat i la biocompatibilitat que s'alinea perfectament amb la filosofia integrativa.

Com identificar un bon professional en medicina estètica

Davant la proliferació de centres i ofertes en el camp de l'estètica, la Dra. Sosa ofereix recomanacions clares per als pacients que busquen tractaments segurs i efectius. "El pacient ha de veure on va, si és un centre amb els permisos sanitaris que l'habilitin per fer l'acte mèdic. Mai no s'ha de tenir por ni vergonya de preguntar sobre la qualificació i experiència del professional", aconsella.

"Més del 65% d'aquests procediments es realitzen per persones no mèdiques, i això és preocupant", alerta la Dra. Sosa.

Per aquest motiu, recomana sempre preguntar quin producte s'aplicarà, quines són les seves conseqüències i quines expectatives reals es poden esperar.

També recomana fixar-se en els preus com a possible indicador d'alarma: si un tractament s'ofereix a un cost significativament inferior a l'estàndard del mercat, podria ser senyal que no s'estan utilitzant productes homologats o que el procediment no està sent realitzat per personal qualificat.

"Sempre s'ha de preguntar quin producte concret s'aplicarà, quines són les possibles conseqüències i quines expectatives reals es poden tenir. La transparència total és essencial en la relació metge-pacient", conclou la doctora.

Medicina estètica integrativa

La medicina estètica integrativa representa un enfocament holístic que combina les millors pràctiques de la medicina estètica tradicional amb una visió més àmplia de la salut i el benestar. Aquest model considera factors com la nutrició, l'estil de vida, la salut mental i l'estat general de l'organisme per oferir tractaments que no només milloren l'aparença externa sinó que promouen un envelliment saludable des de l'interior.

Aquest paradigma està guanyant popularitat a mesura que més persones busquen alternatives que respectin la seva identitat natural mentre aborden els signes de l'envelliment d'una manera sostenible i respectuosa. La incorporació de la Dra. Yohanna Sosa a la Clínica Dents de Lleida representa una oportunitat per a la població local d'experimentar aquest enfocament innovador de primera mà.