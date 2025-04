Publicat per patrocinat Creat: Actualitzat:

Més de 6 de cada 10 famílies a Espanya compten amb almenys un producte de Lactalis al seu rebost. Amb un assortiment de més de 1.000 referències en aliments lactis, la companyia és capaç de respondre a les necessitats i preferències de diferents tipus de persones consumidores i canals de comercialització.

Marques icòniques com Puleva, Lauki, RAM o El Castillo en llet; Président, Galbani, Gran Capitán, El Ventero i Flor de Esgueva en formatges; formen part del dia a dia de milions de consumidors. En la categoria de iogurts i postres, la joint venture Lactalis Nestlé reforça aquesta presència amb marques de qualitat, mentre que opcions vegetals com Santal i la inconfusible orxata Chufi amplien l’oferta per a diferents estils de vida.

La versatilitat d’aquest assortiment permet a Lactalis adaptar-se a les expectatives de cada persona consumidora, oferint des de productes funcionals i enriquits fins opcions tradicionals o gurmet. A més, la seua capacitat per operar en diferents canals, des de retail fins foodservice, li permet maximitzar el seu abast i reforçar la relació amb les persones consumidores i els professionals.

Marques icòniques amb legions de fidels

Segons dades de Kantar, els formatges de Lactalis tenen una penetració superior al 45%, els iogurts i postres làcties assoleixen el 31%, i les llets i begudes se situen en el 27%. Amb una taxa de repetició superior al 50% en aquestes categories, la companyia ha aconseguit consolidar la seua presència a la cistella de la compra de 12 milions de llars.

Entre les referències més populars a les llars destaquen Puleva Original Semidesnatada en la categoria de llet o les cremes Président en la categoria de formatges, confirmant el lideratge i la fortalesa d’aquestes marques al mercat espanyol.

Foodservice : una porta d’entrada a la fidelitat dels consumidors

La visibilitat de Lactalis al canal Foodservice (restaurants, hotels i cafeteries) juga un paper rellevant en el descobriment i en la intenció de compra futura dels productes, reforçant el seu reconeixement i generant una experiència de consum que facilita la seua posterior incorporació a la compra domèstica.

Aquest canal no només és un aparador, sinó una plataforma de confiança perquè les persones consumidores experimentin la qualitat i el sabor dels productes abans de convertir-los en part del seu dia a dia.

Expertise lacti i innovació: l’ADN de Lactalis

Amb dècades de trajectòria al sector lacti, Lactalis España ha desenvolupat una capacitat única per transformar la llet en productes d’alt valor afegit. Aquesta especialització li ha permès anticipar-se a les tendències i llançar, tant en les categories de llet i begudes, i formatges, com en la de iogurts i postres làcties a través de la joint venture Lactalis Nestlé, més de 25 innovacions el 2024, ampliant el catàleg fins superar les 1.000 referències i oferint solucions per a tots els gustos i moments de consum.

Innovacions destacades en llets i begudes

Puleva Disney : Una gamma de llets adaptada a les necessitats dels més petits, amb menys matèria grassa i enriquida amb calci i vitamines A , D i E , essencials per al seu creixement i desenvolupament. A més, compta amb el suport dels personatges de Disney , fent que el moment de prendre llet sigui més divertit.

: Una gamma de llets adaptada a les necessitats dels més petits, amb menys matèria grassa i enriquida amb calci i vitamines , i , essencials per al seu creixement i desenvolupament. A més, compta amb el dels personatges de , fent que el moment de prendre llet sigui més divertit. Puleva Peques Buenas Noches : Adaptada a les necessitats nutricionals dels nadons a partir de 12 mesos, en estar enriquida amb Omega 3 DHA , Calci, Hierro, 13 vitamines. A més, conté triptòfan. Una fórmula adequada per a la seua rutina abans de dormir.

: Adaptada a les necessitats nutricionals dels nadons a partir de 12 mesos, en estar enriquida amb Omega 3 , Calci, Hierro, 13 vitamines. A més, conté triptòfan. Una fórmula adequada per a la seua rutina abans de dormir. Chufi Coco Loco: Una innovadora beguda de xufla amb un toc de coco, que aporta un sabor exòtic i refrescant, ideal per als qui busquen una alternativa diferent.

Innovacions destacades en formatges

Crema de formatge El Ventero , una opció versàtil i cremosa, ideal per untar en aperitius o incorporar en receptes, oferint el sabor tradicional d’ El Ventero en una textura suau.

Queso El Ventero talls proteïna , pensada per als qui busquen una aportació extra de proteïnes sense renunciar al sabor, aquests talls faciliten la preparació de sandvitxos i altres dinars ràpids i saludables.

Formatge L’Ovale Président , una proposada gurmet que combina la tradició formatgera amb una forma ovalada única, perfecta per a taules de formatges i ocasions especials.

Un lideratge construït sobre la qualitat i la confiança

El lideratge de Lactalis a Espanya no és casualitat. És el resultat de dècades de compromís amb la qualitat, la innovació i la capacitat d’adaptació a les necessitats de les persones consumidores. El seu coneixement del sector lacti i l’amplitud de la seua oferta permeten que cada llar, independentment de les seues preferències o necessitats específiques, trobi una opció adequada.

Puleva s’ha consolidat com una de les 12 marques d’alimentació més elegides per les persones consumidores a Espanya, mentre que Président, marca icònica en formatges, nata i mantega, gaudeix d’una forta presència a Espanya i es troba també entre les marques de gran consum més elegides del país, segons l’informe anual Brand Footprint que elabora Kantar.

Amb una cartera que combina tradició i modernitat, la companyia ha aconseguit convertir-se en una de les deu empreses de gran consum amb més presència a les llars espanyoles i una de les que gaudeix de més fidelitat entre els consumidors