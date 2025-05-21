Cajebel reforça la seua aposta logística amb un nou servei exprés de distribució paletizada gràcies a la seua aliança amb Pall-Ex Iberia
L’empresa lleidatana serà el soci de Pall-Ex a la província i amplia així la seua cobertura nacional i internacional
La companyia de transport i logística Cajebel S.L., amb seu a Rosselló i més de tres dècades de trajectòria, ha firmat un acord estratègic amb Pall-Ex Iberia, una de les xarxes líders en distribució exprés de mercaderia paletizada a Europa. Aquesta aliança permetrà a Cajebel oferir un nou servei especialitzat en distribució àgil, eficient i trazable de palets, amb cobertura tant nacional com internacional.
L’acord posiciona Cajebel com a soci de Pall-Ex a la província de Lleida, ampliant la seua cartera de serveis més enllà del transport de càrregues completes i la logística personalitzada que ja venia oferint.
Amb aquesta incorporació, els clients podran beneficiar-se de recollides i entregues garantides en 24 hores dins de l’àmbit peninsular, i entre 48 i 72 hores en serveis estàndard, en funció de la destinació. A més, el nou servei preveu diferents formats de palets per adaptar-se a les necessitats de cada enviament, des de petits volums fins càrregues més grans. Tot això, acompanyat de traçabilitat completa en temps real, garantint control i fiabilitat al llarg de tot el procés logístic.
“Un pas que molts clients esperaven”
El CEO de Cajebel, Jesús Torrelles, ha valorat molt positivament aquesta nova etapa:
“A Cajebel sempre hem crescut de forma orgànica, al costat dels nostres clients i escoltant de prop el que necessiten. Des de fa temps, molts ens demanaven una solució per a enviaments de mercaderia paletizada més àgil, amb terminis més curts i més flexibilitat. Aquesta aliança amb Pall-Ex és un pas més que feia temps que preparàvem. Ens permet completar la nostra oferta i avançar cap al nostre objectiu: oferir un servei integral, eficient i proper a les empreses que confien en nosaltres”.
Des de Pall-Ex Iberia, el seu director gerent, Sergi Tomàs, també ha subratllat la importància estratègica de l’acord:
“Hi havia un buit a la província i buscàvem un col·laborador que pogués oferir plena confiança i solvència als nostres clients. Cajebel ha demostrat tenir una trajectòria impecable, un equip humà altament professional i un compromís clar amb el territori. És el soci que estàvem buscant”.
Una empresa amb arrels fermes
Fundada el 1992, Cajebel és una empresa familiar que ha consolidat el seu creixement apostant per la proximitat al client, l’arrelament al territori i la sostenibilitat. Actualment dona ocupació a més de 100 persones i opera una flota moderna i respectuosa amb el medi ambient. La seua estratègia inclou l’ús de biocombustibles, l’optimització de rutes mitjançant intel·ligència artificial i la digitalització de tots els seus processos logístics.
L’aliança amb Pall-Ex Iberia, que opera amb una xarxa de més de 60 delegacions interconnectades, enforteix la capacitat de Cajebel per oferir solucions logístiques més competitives, tant a nivell nacional com a europeu.
Amb aquesta nova etapa, Cajebel reafirma el seu compromís amb un creixement responsable, sostenible i basat en aliances estratègiques, consolidant la seua posició com a referent logístic a la província de Lleida.