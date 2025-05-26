EN COL·LABORACIÓ AMB CÁMARA DE COMERCIO DE ESPAÑA
Kit Consulting “ens ha fet parar, reflexionar i actuar amb sentit. Ara tenim un pla, una direcció clara, i el més important: ganes de continuar avançant”
Encara que l’ajuda de Kit Consulting ja ha tancat el termini de sol·licitud, ha concedit ja més de 16.600 ajuts. És el cas d’ARPO que ha confiat en Kit Consulting per rebre assessorament digital sobre alguns aspectes del seu negoci com són els processos.
En un entorn empresarial cada vegada més competitiu i exigent, les pimes necessiten alguna cosa més que bones intencions per avançar: necessiten visió, eines i acompanyament. ARPO, una empresa amb seu a Madrid i més de 20 anys d’experiència en l’àmbit de la consultoria de recursos humans i prevenció de riscos laborals, ha sabut captar el moment per renovar-se des de dins. Ho ha fet amb decisió, estratègia i l’impuls de Kit Consulting, el programa d’ajuts del Govern espanyol, gestionat per Red.es, dirigit a pimes per a la contractació de serveis d’assessorament digital. Arpo ha estat una de les milers d’empreses que ha rebut aquesta ajuda
“Al nostre sector, on treballem amb múltiples interlocutors i processos administratius complexos, digitalitzar no és només recomanable, és fonamental”, afirma Fernando Mancha, director de Recursos a ARPO. “Volíem deixar enrere els sistemes fragmentats i les tasques repetitives per enfocar-nos en el que realment aporta valor: l’anàlisi, l’anticipació i el servei al client”.
De l’experiència analògica a la maduresa digital
Durant anys, ARPO ha funcionat amb eines heretades de diferents fases del seu creixement. Encara que l’empresa havia implementat certes solucions tecnològiques al llarg del temps, la transformació digital global s’havia anat posposant. “Sabíem que necessitàvem un canvi profund, però volíem fer-ho bé. De forma estructurada, no improvisada”, explica Fernando.
Allà és on Kit Consulting va entrar en escena. El programa, finançat per la Unió Europea a través dels fons NextGenerationEU, ofereix ajuts de fins 24.000 euros per a pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats que desitgin rebre assessorament digital especialitzat i personalitzat per al seu negoci.
ARPO, que ja havia sentit parlar del Kit Digital, va veure en Kit Consulting una evolució natural. “Nosaltres necessitàvem replantejar la nostra operativa de forma integral, des de la captació fins la gestió interna. I per a això, l’acompanyament expert d’un assessor era clau”, assenyala
Un full de ruta clar, realista i alineat amb el negoci
Després d’obtenir l’ajuda, ARPO es va abocar al procés. Va escollir el servei d’assessorament en processos de negoci. “El nostre assessor digital va treballar colze a colze amb l’equip. No va venir a imposar-nos solucions, sinó a escoltar-nos, comprendre les nostres dinàmiques i construir amb nosaltres una estratègia aplicable i mesurable”, explica Fernando.
El diagnòstic inicial va posar de manifest oportunitats clares de millora: automatització de tasques administratives, digitalització d’expedients, integració d’eines de gestió de recursos humans i, sobretot, una millor connexió entre els diferents departaments. “Ens vam adonar que moltes de les nostres ineficiències no eren per falta de esforç, sinó per processos mal connectats o per falta de visibilitat de les dades”, apunta.
Gràcies a l’assessorament, ARPO després ha iniciat la implementació d’un sistema integrat que permetrà una gestió més àgil de projectes, seguiment més rigorós dels KPIs i una reducció dràstica del temps invertit en tasques de baix valor. “No només es tracta d’estalviar temps, sinó de poder prendre decisions més ràpides i amb més informació real”, comenta.
Un nou enfocament: del control al creixement
Un dels canvis més profunds que ha provocat Kit Consulting a ARPO ha estat el canvi de mentalitat. “Quan fa anys que fas les coses de certa manera, costa imaginar que puguin fer-se diferent. Però quan veus l’impacte d’una solució ben implantada, l’equip sencer s’alinea amb una nova cultura”, explica Fernando.
Ara, l’empresa no només gestiona millor els seus recursos, sinó que ha començat a explorar noves oportunitats de negoci, una cosa que fins ara no es podien permetre per falta de temps o focus. “L’assessorament ens ha obert els ulls a possibilitats que abans ni ens plantejàvem: ampliar serveis, personalitzar més les nostres solucions, fins i tot integrar intel·ligència artificial en alguns processos”, avança
Un procés fàcil, clar i sense barreres
Fernando destaca l’agilitat del programa des del primer moment: “Sol·licitar l’ajuda va ser molt senzill. El formulari de Kit Consulting està molt ben dissenyat. Tot està pensat perquè una pime pugui centrar-se en el fons, no en la forma”. A més, el fet que el procés sigui completament digital, sense necessitat d’aportar documents en paper, va ser un alleujament. “S’agraeix moltíssim quan tens mil fronts oberts”, reconeix.
Una vegada concedida l’ajuda, ARPO va tenir accés a un ampli catàleg d’assessors digitals, ara compost per més de 3.000 assessors adherits el que va permetre elegir el professional que millor entenia el seu sector i la seua realitat. “No tots els assessors valen per a totes les empreses. Nosaltres vam tenir la sort de donar amb un perfil que ens entenia, que parlava el nostre idioma i sabia com guiar-nos sense desbordar-nos”, comenta Fernando.
A més de l’agilitat en la tramitació, amb Kit Consulting, Red.es ha continuat innovat i ha posat en marxa, per primera vegada, una plataforma d’intel·ligència artificial que servirà de suport i suport en el procés de verificació de les justificacions i que permet reduir un 80% els temps de la revisió passant de tardar 5 hores a 90 minuts.
Cap a una empresa més sostenible, eficient i preparada
El projecte de transformació d’ARPO segueix en marxa, però els seus efectes ja s’estan notant. “Som més organitzats, més alineats. L’equip està més motivat perquè veu que els seus esforços es tradueixen en millores reals”, explica Fernando. A més, l’empresa se sent ara més preparada per afrontar nous reptes: “Hem deixat de veure la digitalització com una despesa o una moda, i la veiem com una inversió que multiplica resultats”.
Per a ARPO, Kit Consulting ha estat molt més que un ajut econòmic. Ha estat un catalitzador. “Ens ha fet parar, reflexionar i actuar amb sentit. Ara tenim un pla, una direcció clara, i el més important: ganes de continuar avançant”, conclou.
Consells per a altres empreses: “No esperis a tenir temps. Fes-ho ja”
En preguntar-li per què recomanaria altres pimes que encara dubten a sol·licitar l’ajuda, Fernando és directe: “No esperis a tenir tot controlat per començar. Comença per poder tenir el control. Kit Consulting no només t’ajuda amb recursos, et dona una visió externa, objectiva i professional que et fa avançar molt més ràpid”.
Per a ell, la clau està en marcar objectius realistes, implicar a tot l’equip des del primer dia, i ser honestos amb les necessitats del negoci. “L’assessor no ve a jutjar-te, ve a ajudar-te. Però per a això has d’obrir les portes i compartir la teua realitat tal com és. Només així la transformació és real i sostenible”.
Sobre Kit Consulting
Kit Consulting és un programa d’ajuts del Govern d’Espanya, gestionat per Red.es, per a la contractació de serveis d’assessorament digital especialitzat i personalitzat per a pimes d’entre 10 i menys de 250 empleats. Compta amb un pressupost de 300 milions d’euros i està finançat per la Unió Europea a través dels fons europeus NextGenerationEU en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Kit Consulting a més, compta amb la Cámara de España com a entitat col·laboradora.
El termini de sol·licitud ja està tancat, va finalitzar el passat 31 de març, però ha tingut molt bona acollida. Fins ara s’han concedit més de 16.600 ajuts d’aquest programa el que equival a 232 milions d’euros.
Si vol obtenir més informació pot consultar la pàgina www.acelerapyme.es, als telèfons 900 223 322 (Si ets pime sol·licitadora), 900 903 595 (Si ets Assessor Digital) o al formulari habilitat aquí.