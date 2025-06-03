Torregrossa es prepara per a la XV Festa del Pou Bo amb un cap de setmana ple de tradició i cultura
Oficis antics, danses, teatre de carrer i gastronomia ompliran els carrers del municipi en una celebració per a tots els públics
Els pròxims 7 i 8 de juny, Torregrossa celebrarà la quinzena edició de la Festa del Pou Bo, una trobada cultural i popular que omplirà els carrers del municipi d’oficis antics, danses tradicionals, teatre i gastronomia.
Les activitats centrals començaran el dissabte 7 de juny, a partir de les 17.00 h, amb la fira d’artesania amb paradetes de productes artesans i de proximitat. I a les 19.00 h, al passeig dels Jardins, el Grup Tour-Mix Teatre oferirà una actuació. El diumenge 8 de juny durant el matí, a les 11.30 h, hi haurà trobada davant l’Ajuntament per començar la cercavila fins al Pou Bo, acompanyats del Grup de Grallers els Descordats i les tradicionals Danses del Pou Bo. A les 12.30 h, el mateix grup Tour-Mix representarà la Llegenda del Pou Bo amb teatre de carrer. En acabar, hi haurà refrigeri per a tothom.
El sopar popular serà el dissabte 7 de juny a les 21.00 als Jardins amb menú a base de torrada d’escalivada amb llonganissa o tonyina, beguda i gelat, al preu de 15 € amb reserva prèvia. Després del sopar, hi haurà música i festa amb DJ, organitzada pel col·lectiu Lo Pub. També hi haurà una exposició de cartells i fotografies de les edicions anteriors que es podrà visitar fins al 13 de juny.
Amb una programació variada i adreçada a tots els públics, la Festa del Pou Bo es consolida com una cita imprescindible al calendari festiu de Torregrossa.