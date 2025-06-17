Microsoft i IFR celebren aquest dijous a Lleida el Copilot Day
L'esdeveniment, que tindrà lloc el 19 de juny al Parc Científic de Gardeny, mostrarà com la Intel·ligència Artificial transforma la gestió empresarial
Microsoft i IFR han anunciat la celebració del Copilot Day Lleida, una jornada exclusiva que reunirà experts tecnològics d'ambdues companyies per mostrar les aplicacions pràctiques de la Intel·ligència Artificial en l'entorn empresarial. L'esdeveniment tindrà lloc el dijous 19 de juny, de 9:30 a 14:00 hores, a l'Auditori del Parc Científic de Gardeny, i està especialment dirigit a empreses i organitzacions de les zones de Lleida i Osca.
Durant la jornada, els assistents podran conèixer de primera mà com la IA està revolucionant els processos de treball dins l'ecosistema Microsoft. Els ponents compartiran casos reals i estratègies innovadores per millorar la productivitat, reduir costos operatius i potenciar la presa de decisions mitjançant Microsoft Copilot, la solució d'IA integrada en eines essencials com Microsoft 365 i Dynamics 365.
Pablo Almirall, director de PYMES d'IFR, serà l'encarregat d'obrir la jornada amb una introducció al Copilot Day, mentre que Magda Teruel, Partner Solution Architect Copilot de Microsoft, explicarà com aquesta tecnologia pot incrementar l'eficiència empresarial. La sessió comptarà també amb la participació de Carles Buil, CEO d'IFR, qui analitzarà el present i futur d'aquesta eina en el món corporatiu.
Incriu-te al Copilot Day
Què és Microsoft Copilot i com transforma l'empresa
Microsoft Copilot és un assistent d'intel·ligència artificial que treballa conjuntament amb els equips humans per impulsar la productivitat i l'eficiència operativa. La seva integració en les eines quotidianes permet una experiència fluida i orientada a resultats, amb aplicacions concretes tant en Microsoft 365 com en Dynamics 365.
En l'entorn de Microsoft 365, Copilot permet la redacció intel·ligent de correus i informes, l'anàlisi de dades en fulls de càlcul, la millora de les reunions a Teams i l'automatització de tasques sense necessitat de coneixements tècnics avançats. Pel que fa a Dynamics 365, optimitza els processos de vendes, marketing, atenció al client i finances.
Beneficis per al teixit empresarial lleidatà
L'aplicació d'aquesta tecnologia té un impacte directe en diferents àrees de negoci: augmenta la productivitat dels equips, redueix costos operatius, millora l'experiència d'usuari amb respostes personalitzades, impulsa la innovació i facilita decisions basades en dades processades per IA.
Les empreses assistents podran veure aplicacions reals en àmbits com la productivitat laboral, finances i compres, vendes, i processos de producció, qualitat i logística. La jornada conclourà amb un torn de preguntes i un espai de networking que permetrà als participants intercanviar impressions amb els experts presents.
L'agenda completa inclou la recepció d'assistents a les 9:00h, diverses ponències tècniques i estratègiques, i finalitzarà cap a les 14:00h amb un càtering per facilitar el networking entre els participants. L'esdeveniment representa una oportunitat única per a les empreses de Lleida i rodalies d'apropar-se a les darreres innovacions en intel·ligència artificial aplicada a la gestió empresarial.