“L’assessorament de Kit Consulting ens va ajudar a identificar el que realment necessitàvem i a deixar enrere una metodologia obsoleta”
El CD Arenteiro ha apostat per la digitalització per professionalitzar la seua estructura, connectar millor amb la seua afició i transformar radicalment el seu funcionament intern. Amb l’assessorament rebut a través de Kit Consulting, el club ha fet un salt qualitatiu cap al seu objectiu: ser 100% digital.
Kit Consulting és un programa d'ajuts del Govern d'Espanya, gestionat per Red.es, per a la contractació de serveis d'assessorament digital especialitzat i personalitzat per a pimes d'entre 10 i menys de 250 empleats.
El termini de sol·licitud ja està tancat, va finalitzar el passat 31 de març, però ha tingut molt bona acollida. Fins ara s’han concedit més de 17.400 ajuts d’aquest programa el que equival a més de 243 milions d’euros.
En un entorn cada vegada més connectat, fins i tot el món del futbol viu la seua pròpia transformació digital. Així ho entén el CD Arenteiro, un club que ha sabut veure en la tecnologia una eina estratègica per créixer, consolidar la seua marca i atansar-se a la seua afició.
“Actualment tots hem normalitzat el suport digital per a qualsevol mitjà de comunicació. Crec que l’experiència d’usuari que estem oferint des del club és adequada i idònia per a la nostra marca”, afirma Uxío da Pena, director general del CD Arenteiro.
Del diagnòstic a la transformació
El punt de partida va ser revelador: “A través de les reunions que vam mantenir amb l’empresa que ens va gestionar la implantació del web, ens vam adonar que era fonamental fer un canvi de rumb”, recorda Uxío. D’allà va sorgir la decisió de recórrer a Kit Consulting per realitzar un petit anàlisi en la qual veure les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que els permetés entendre què necessitaven realment i què podien deixar enrere.
L’elecció del servei d’assessorament en vendes digitals no va ser casual: “Ens ho van aconsellar encaridament i no perdíem res. Va ser una experiència sorprenent, no esperàvem nodrir-nos tant d’ella”. El resultat va ser un full de ruta clar i accions concretes per transformar l’estructura del club.
Digitalitzar per professionalitzar
Abans del procés, el club amb prou feines comptava amb un web obsolet. Ara, el panorama ha canviat radicalment. “Comptem amb tots els suports digitalitzats. Tots els avenços que hem realitzat aquest any han estat encaminats per professionalitzar una estructura de treball i coordinar-la de forma instantània”, explica el director general.
Un dels assoliments|èxits més grans ha estat la incorporació de suport digital en totes les funcions del club: des de la captació de futbolistes fins el seguiment del planter, passant pel ticketing i la venda de productes online, que ha estat l’avenç més valorat per l’afició. "Anteriorment no teníem el costum d’abocar tota la documentació en plataformes digitals i teníem una metodologia de treball obsoleta", reconeix.
Un procés fàcil i sense barreres
Des del primer pas, l’experiència va ser senzilla i àgil. “Sol·licitar l’ajuda va ser senzillíssim, clar i pràcticament instantani”, destaca Uxío. I la figura de l’assessor digital va ser clau: “Van ser els encarregats de presentar-nos aquesta possibilitat i van tenir un paper del 100% en la definició i implementació de millores”.
L’impacte ja és visible, especialment en la venda online, encara que el club no s’atura allà: “Volem que el club sigui 100% digital”.
Un abans i un després
Si no haguessin participat en Kit Consulting, probablement no haurien explorat alternatives similars.
Per al CD Arenteiro, Kit Consulting, el programa del qual ha estat dirigit a petites i mitjanes empreses de 10 a menys de 250 persones en plantilla, ha estat molt més que una ajuda: ha estat l’inici d’una nova etapa, amb direcció, propòsit i visió de futur.
