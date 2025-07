Estudia el CFGS en Prevenció de Riscos Professionals a Mollerussa i entra en un sector amb futur assegurat.

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La seguretat laboral no és només una necessitat; és una responsabilitat social i una oportunitat de futur. En un context en què cada cop més empreses aposten per entorns de treball segurs, la figura del tècnic o tècnica en prevenció de riscos laborals s'ha convertit en essencial. A Mollerussa, Previntegral Group, juntament amb La Salle Mollerussa, ofereixen una resposta formativa sòlida i connectada amb la realitat: el Cicle Formatiu de Grau Superior en Prevenció de Riscos Professionals, amb inscripcions obertes per al curs 2025-2026.

Aquest cicle, que combina formació teòrica i pràctiques reals en empresa, permet a l’alumnat adquirir les competències necessàries per desenvolupar una professió amb gran projecció i impacte social. A més, els continguts estan orientats a la realitat de les empreses i la metodología de La Salle, que es basa en un model d’ensenyament-aprenentatge basat en desafiaments, fomenta l’esperit crític, l’anàlisi, el treball en equip i la capacitat de prendre decisions en entorns laborals diversos.

“Formem professionals que no només compleixen una normativa, sinó que vetllen per la salut, la seguretat i la dignitat de les persones treballadores”, expliquen des de l’equip docent de Previntegral Group.

Aquesta formació ofereix una visió integral de la prevenció, abastant àmbits com la seguretat en el treball, la higiene industrial, l’ergonomia, la psicosociologia aplicada i la gestió de sistemes de prevenció. A més, el cicle inclou formació en emergències i primers auxilis, habilitant els estudiants per actuar davant de qualsevol situació de risc.

L’estreta col·laboració entre Previntegral i La Salle Mollerussa permet aprofitar recursos, instal·lacions i un entorn educatiu innovador, potenciant el treball pràctic i el vincle constant amb el món laboral. Els alumnes compten amb docents que són professionals en actiu, i realitzen pràctiques en empreses de referència, tant del territori com d’àmbit nacional.

“Hem après a identificar riscos, a analitzar entorns i a proposar solucions reals. És una formació que t’obre moltes portes”, expliquen els alumnes

Una formació amb valors i amb sortides professionals reals

Els titulats i titulades en Prevenció de Riscos Professionals poden exercir com a tècnics en serveis de prevenció, responsables de seguretat, coordinadors de prevenció en obres, consultors en sistemes de gestió preventiva, o bé continuar els estudis universitaris. Les opcions d’especialització i promoció professional són àmplies, i la taxa d’inserció laboral és elevada.

Aquest cicle és ideal per a persones compromeses amb el benestar dels altres, amb esperit crític i amb ganes de construir entorns de treball més segurs i saludables

Inscripcions obertes per al curs 2025-2026

Si busques una formació amb futur, útil i connectada amb les empreses, aquest és el teu moment.

