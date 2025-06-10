Golmés celebra la seva Festa Major 2025 del 6 al 10 d’agost amb una programació diversa, intergeneracional i plena de propostes culturals, lúdiques i musicals
El municipi oferirà una programació amb música, tradició, espectacles i cultura per a petits i grans
El municipi de Golmés es prepara per celebrar, del 6 al 10 d’agost, la seva Festa Major 2025, una cita ineludible del calendari estiuenc que omple els carrers i espais del poble d’activitats culturals, música, espectacles familiars, tradició i espais de convivència per a totes les edats.
La Festa Major s’iniciarà el dimecres 6 d’agost, diada de Sant Salvador, amb el tradicional volteig de campanes, l’ofici solemne presidit pel Bisbe de Solsona, Mons. Francesc Conesa, i la processó amb la imatge del patró, acompanyada per la Cobla Selvatana, una formació centenària de referència en la música de cobla. A la tarda, tindrà lloc el concert i el ball de gala a càrrec de la mateixa orquestra i, al vespre, el concert del grup Sobretaula.
El dijous 7, la jornada estarà marcada per les activitats aquàtiques gratuïtes, el concert i ball amb l'Orquestra Nova Saturno, una de les formacions amb més versatilitat de l'escena catalana, i una Holi Party amb DJ, una de les propostes més esperades pels joves. A la nit, es podrà gaudir d’un concert d’havaneres amb Son de l’Havana, un espectacle d’humor amb la còmica Mireia, La Crazy, i les actuacions de Band the Rock i DJ Jorlin.
El divendres 8 posarà el focus en la participació juvenil amb la Xtrem Race, la cercavila infantil Itinerant de Nassos, i el Correbars amb la Xaranga Bsumeta. El sopar del jovent, el concert jove amb Her Majesty, Lady Jarana i DJ Artatack, i el ball de l’Orquestra Costa Brava completaran un dia intens pensat per a totes les franges d’edat.
El dissabte 9 començarà amb la tradicional tirada de bitlles i continuarà amb un espectacle familiar amb Mim la Pallassa i un concert de música clàssica i moderna amb Pop Piano Quartet. El vespre estarà dedicat a la gran Nit Jove al Circuit de Cros amb l’inici d’una sessió sense alcohol per a menors amb Miquel González de Flaix FM que continuarà amb una programació musical que inclou Doctor Prats, La Prole Band i DJ Trapella.
La cloenda de la festa tindrà lloc el diumenge 10, amb el tradicional passacarrers matinal, el VII Torneig d’Escacs, espectacles familiars a la tarda, i el concert i ball amb l’Orquestra La Pasarela, que celebra enguany el seu 35è aniversari. Finalment, la batucada de Band Tokades i un piromusical de gran format, dissenyat exclusivament per Golmés, posaran el punt final a cinc dies intensos de festa.
“Aquest any hem dissenyat una Festa Major per a tothom, amb una oferta equilibrada entre tradició i modernitat, i amb una clara voluntat de promoure la participació ciutadana, el talent local i la convivència entre generacions” ha destacat l’alcalde de Golmés, Jordi Calvís.
Amb activitats repartides entre la Plaça Major, el Pavelló Salvador Ezquerra, el Parc del Centenari, les piscines municipals i altres espais emblemàtics del poble, la Festa Major de Golmés és una cita referent al territori amb un programa que combina tradició, espectacles familiars, música en directe, activitats juvenils i espectacles de gran format.