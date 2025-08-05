SEGRE

El Descens Internacional del Baix Cinca torna aquest agost

La tradicional prova de piragüisme entre Fraga i Mequinensa compleix la seua 26a edició amb modalitats per a competidors federats i populars en un recorregut de 19 quilòmetres

Una imatge de l’edició de 2024.

Una imatge de l’edició de 2024.

Publicat per
segre

Creat:

Actualitzat:

El tradicional Descens Internacional del Baix Cinca tornarà a solcar les aigües del riu Cinca aquest diumenge 24 d’agost. La prova, que assoleix la seua vint-i-sisena edició, congregarà centenars de palistes que recorreran els 19 quilòmetres finals del riu des de Fraga fins Mequinensa, en una cita declarada Activitat d’Interès Turístic d’Aragó.

El cartell de la prova.

El cartell de la prova.

El cartell de la prova.

El cartell de la prova.

Els participants sortiran a les 9:30 hores des de l’embarcador de Fraga per afrontar un trajecte apte tant per a esportistes federats com per a aficionats que vulguin disfrutar de l’experiència en format popular. La competició oficial és reservada exclusivament a palistes amb llicència federativa en vigor, oferint inscripció gratuïta per als clubs, mentre que la modalitat popular —per a majors de 16 anys— té un límit de 500 places disponibles.

Les inscripcions per a la categoria popular romandran obertes fins el proper 20 d’agost a través del web oficial de l’esdeveniment. El preu oscil·la entre els 10 i 34 euros, depenent de si s’opta pel lloguer d’equipament (caiac, pala i armilla) o si es participa amb material propi. És important destacar que el casc homologat, d’ús obligatori, haurà de ser aportat per cada participant.

Serveis i premis per als participants

L’organització ha previst diversos punts d’avituallament al llarg del recorregut i posarà a disposició vestidors i dutxes a la meta de Mequinensa, al costat d’una àmplia zona de descans. Els guanyadors de cada categoria rebran trofeus i lots de productes típics de la zona, des de les famoses cireres de Fraga fins vins de la Ribera de la Cinca, premiant-se també al club amb millor actuació general.

Ambient festiu i activitats paral·leles

Per amenitzar la jornada esportiva, s’ha programat animació musical a la zona de sortida i un concurs de disfresses durant el descens per als participants de la modalitat popular, amb premis a la indumentària més original. De forma paral·lela, la Comarca del Baix Cinca i el Club Fotográfico Fraga organitzen el X Ral·li Fotogràfic "Descens del Cinca", una oportunitat per capturar imatges de l’esdeveniment i de l’entorn natural.

El Descens Internacional del Baix Cinca compta amb el suport de la Federació Aragonesa de Piragüisme, la Comarca del Baix Cinca i els ajuntaments de Fraga i Mequinensa, a més de diversos patrocinadors locals que garanteixen la continuïtat d’aquesta tradició esportiva i cultural a la regió. Tota la informació detallada, el reglament i el formulari d’inscripció poden consultar-se al web oficial www.descensodelcinca.com.


Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking