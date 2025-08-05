El Descens Internacional del Baix Cinca torna aquest agost
La tradicional prova de piragüisme entre Fraga i Mequinensa compleix la seua 26a edició amb modalitats per a competidors federats i populars en un recorregut de 19 quilòmetres
El tradicional Descens Internacional del Baix Cinca tornarà a solcar les aigües del riu Cinca aquest diumenge 24 d’agost. La prova, que assoleix la seua vint-i-sisena edició, congregarà centenars de palistes que recorreran els 19 quilòmetres finals del riu des de Fraga fins Mequinensa, en una cita declarada Activitat d’Interès Turístic d’Aragó.
Els participants sortiran a les 9:30 hores des de l’embarcador de Fraga per afrontar un trajecte apte tant per a esportistes federats com per a aficionats que vulguin disfrutar de l’experiència en format popular. La competició oficial és reservada exclusivament a palistes amb llicència federativa en vigor, oferint inscripció gratuïta per als clubs, mentre que la modalitat popular —per a majors de 16 anys— té un límit de 500 places disponibles.
Les inscripcions per a la categoria popular romandran obertes fins el proper 20 d’agost a través del web oficial de l’esdeveniment. El preu oscil·la entre els 10 i 34 euros, depenent de si s’opta pel lloguer d’equipament (caiac, pala i armilla) o si es participa amb material propi. És important destacar que el casc homologat, d’ús obligatori, haurà de ser aportat per cada participant.
Serveis i premis per als participants
L’organització ha previst diversos punts d’avituallament al llarg del recorregut i posarà a disposició vestidors i dutxes a la meta de Mequinensa, al costat d’una àmplia zona de descans. Els guanyadors de cada categoria rebran trofeus i lots de productes típics de la zona, des de les famoses cireres de Fraga fins vins de la Ribera de la Cinca, premiant-se també al club amb millor actuació general.
Ambient festiu i activitats paral·leles
Per amenitzar la jornada esportiva, s’ha programat animació musical a la zona de sortida i un concurs de disfresses durant el descens per als participants de la modalitat popular, amb premis a la indumentària més original. De forma paral·lela, la Comarca del Baix Cinca i el Club Fotográfico Fraga organitzen el X Ral·li Fotogràfic "Descens del Cinca", una oportunitat per capturar imatges de l’esdeveniment i de l’entorn natural.
El Descens Internacional del Baix Cinca compta amb el suport de la Federació Aragonesa de Piragüisme, la Comarca del Baix Cinca i els ajuntaments de Fraga i Mequinensa, a més de diversos patrocinadors locals que garanteixen la continuïtat d’aquesta tradició esportiva i cultural a la regió. Tota la informació detallada, el reglament i el formulari d’inscripció poden consultar-se al web oficial www.descensodelcinca.com.