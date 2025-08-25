La Festa Major de Solsona, del 7 a l'11 de setembre amb una seixantena d'actes
La 372a edició de la celebració compta amb la participació de 24 entitats i ofereix sis nits de música en directe
Del 7 a l'11 de setembre, Solsona trencarà novament la monotonia quotidiana amb la celebració de la 372a edició de la seva Festa Major, catalogada com a Festa patrimonial d’interès nacional. Els actes d'enguany han estat presentats per l'alcaldessa, Judit Gisbert; el regidor de Cultura, Albert Colell, i el president de Joventut Solsonina, Pau Subirà, acompanyats per Ramon-Àngel Davins, autor de la imatge gràfica, i Kiko Montilla, responsable del disseny del nou web.
La seixantena d'activitats programades demostra que, com ha destacat l'alcaldessa, "solsonins i visitants poden gaudir de propostes per a tots els públics" al voltant del nucli tradicional que fa única aquesta celebració. Gisbert ha subratllat la gratuïtat de gairebé tots els esdeveniments, sent només de pagament el concert solidari i l'obra de teatre.
"La Festa Major és quan més s'evidencia que l'associacionisme pot ser motor i ànima de la celebració", ha remarcat l'alcaldessa, destacant la participació activa de 24 entitats que "reflecteix el compromís, la generositat i l'orgull de pertinença a la ciutat".
Sis nits de música en directe
La programació musical d'aquesta Festa Major començarà el 5 de setembre amb el concert de vigília a càrrec de Roger Mas i la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona. El dia 6 continuarà amb l'actuació de Beth al concert solidari del SOM, mentre que el 7 serà el torn de The Velcros a la plaça Major i el grup d'havaneres Xató.
El 8 de setembre actuaran Marc Anglarill, Strombers i Brou Musical, així com La Chatta Orquestra. L'Orquestra Montgrins amenitzarà la nit del dia 9, i la programació es tancarà el 10 amb Catarres, la Quinta i DJ Surda. Per a aquest darrer concert, tot i ser gratuït, Joventut Solsonina habilitarà un sistema de reserva d'invitacions a través del seu compte d'Instagram.
Cal destacar que el concert del dia 8 amb Strombers a la plaça del Camp es planteja com un homenatge a Ferran Gallart, cantant i líder de la formació traspassat l'any 2023.
Cartell i programa amb aquarel·les del gegant jove
La imatge gràfica d'enguany és obra del pintor solsoní Ramon-Àngel Davins (1953), guanyador del concurs convocat per la regidoria de Cultura. El cartell i la coberta del programa estan protagonitzats pel gegant jove, il·lustrat amb aquarel·la, tècnica escollida "per la vivor dels colors i els efectes imprevisibles que reforcen el moviment i l'espontaneïtat".
El programa en paper es podrà començar a recollir a les dependències municipals a partir del divendres 29 d'agost. Segons Davins, el disseny "vol ser un reconeixement cap a un element prou important de la nostra festa, de ballar airós i vistositat natural, que ha estat poc present en el grafisme solsoní".
Nova plataforma web per a les festes de Solsona
Coincidint amb aquesta edició, l'Ajuntament estrena la nova plataforma Solsonalafesta.cat, vint anys després de posar en marxa el primer web dedicat a la festa. Elaborada per l'empresa local Grafkic, la nova web inclou informació de la Festa Major i el Corpus, així com accés directe al web del Carnaval.
El regidor de Cultura ha admès que "feia massa anys que ho teníem pendent" i ha destacat que la nova eina "ens ajudarà a projectar-nos i, alhora, facilitarà a la població local gaudir més fàcilment de tots els actes". Kiko Montilla, responsable de Grafkic, ha explicat que s'ha creat una plataforma responsive, adaptada per a qualsevol dispositiu, amb una cerca d'actes a l'agenda per categories i pensada per permetre una constant actualització.