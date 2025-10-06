Espectacles, cercaviles i concerts durant tot un matí: El Castell del Remei celebra la seva històrica Festa Major aquest diumenge
L'esdeveniment, inclòs en l'agenda de Patrimoni Cultural, comptarà amb el concert dels Jambolainers i una mostra retrospectiva de l'obra de Víctor Pérez-Pallarès
Aquest diumenge, 12 d'octubre del 2025, el Castell del Remei celebra la seva històrica Festa Major que enguany homenatja l'artista lleidatà Joaquín Ureña, traspassat el desembre del 2024, amb un cartell que reprodueix un fragment de la seva obra 'Gotim Bru'. La jornada festiva, que està inclosa en l'agenda de Patrimoni Cultural de la Generalitat, convida als més petits a vestir-se a la manera tradicional catalana i tindrà com a plat fort l'actuació del grup musical Jambolainers.
La celebració començarà el dia a les 10 amb el tradicional toc de sirena de la finca, que donarà pas al mercat d'artesania i productes de proximitat. Simultàniament, es desenvoluparan diverses activitats com l'exhibició d'automodelisme i modelisme naval, jocs tradicionals, activitats infantils amb castell inflable, terrasses de bar, i degustacions dels vins dels cellers de Tomàs Cusiné. A més, els visitants podran gaudir de dues exposicions d'art: la mostra fotogràfica 'Sobirà·Sobiranes' de Carles Gené Sió i, com a novetat d'aquest any, l'exposició retrospectiva 'Dins l'atelier d'en Víctor Pérez-Pallarès', produïda per la Fundació que porta el seu nom.
Actes principals de la jornada
A les 10:30 hores, Ramon Solsona Vila, secretari general de la Federació d'Hostaleria de Lleida, pronunciarà el pregó oficial des de la balconada del pati de la casa-palau. Tot seguit, a les 11 hores, el santuari de la Mare de Déu del Remei acollirà una missa solemne cantada per la Coral Parroquial de Castellserà, amb l'assistència de la pubilla i l'hereu de Penelles. Mentrestant, començarà l'espectacle infantil 'Lo Biel, un pallasso', que continuarà amb un taller de globoflèxia.
A les 12 del migdia, la Colla Gegantera i Grallera de Balaguer iniciarà una cercavila al voltant de la casa-palau, amb l'animació dels Bombollers de Cervera. Serà el senyal perquè la Cobla Tàrrega comenci la ballada i audició de sardanes a la plaça Canal d'Urgell. Mitja hora després, a les 12:30, els Jambolainers oferiran el seu concert a la Plaça Major, on des de primera hora es podrà prendre l'aperitiu. Els assistents podran degustar un dinar a l'aire lliure, per al qual cal adquirir els tiquets anticipadament o durant el mateix matí de la festa al restaurant de la finca.
La festa conclourà a les 14:30 hores amb un nou toc de sirena que assenyalarà el final de la celebració.