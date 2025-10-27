Vithas Lleida, premiat com a millor hospital en processos quirúrgics als Best Spanish Hospital Awards 2025
Ha estat reconegut amb el guardó al millor hospital en la categoria de processos quirúrgics, un premi que consolida el seu lideratge en qualitat assistencial, seguretat del pacient i eficiència quirúrgica
L'Hospital Vithas Lleida ha estat distingit en l’edició 2025 dels Premis BSH – Best Spanish Hospitals Awards, en la categoria d’hospitals privats bàsics – processos quirúrgics. Aquest guardó reconeix els centres hospitalaris que destaquen pels seus resultats clínics, eficiència i compromís amb la millora contínua, a partir de l’anàlisi de més de 3.000 indicadors assistencials i de gestió.
“Aquest premi reflecteix el treball diari dels nostres professionals i la consolidació d’una cultura basada en la seguretat, la qualitat i l’excel·lència quirúrgica. És el resultat d’un esforç col·lectiu que situa el pacient al centre de totes les nostres decisions”, ha destacat Jorge Rodríguez, director assistencial de l'Hospital Vithas Lleida.
El reconeixement arriba després d’anys d’aposta per la modernització de processos, la formació contínua de l’equip i la incorporació de tecnologia avançada, tot això amb un objectiu clar: oferir una cirurgia segura, eficient i amb resultats excel·lents per als pacients.
Un premi que mesura la qualitat amb dades
Els Premis BSH, organitzats per la consultora Higia Benchmarking juntament amb ASHO, analitzen l’acompliment d’hospitals públics i privats de tot Espanya a partir d’indicadors objectius que valoren la qualitat assistencial, l’adequació de les pràctiques clíniques i l’eficiència en la gestió de recursos.
En aquesta edició van participar 149 hospitals de 15 comunitats autònomes, la qual cosa converteix el guardó en una referència nacional d’excel·lència.
Dins d’aquest marc, l'Hospital Vithas Lleida ha sobresortit en la categoria de processos quirúrgics, que avalua aspectes clau com:
· Resultats clínics ajustats al risc.
· Seguretat del pacient durant i després de la intervenció.
· Adequació d’estades hospitalàries i temps quirúrgics.
· Reingressos i complicacions postoperatòries.
· Coordinació entre quiròfan, hospitalització i seguiment ambulatori.
Aquesta anàlisi es basa en una comparació equitativa amb altres hospitals de la mateixa tipologia i volum, la qual cosa atorga al premi un alt valor tècnic i comparatiu.
Vithas Lleida, referent regional en cirurgia i qualitat assistencial
L'Hospital Vithas Lleida ha desenvolupat en els últims anys un model assistencial centrat en la integració de la seguretat quirúrgica dins de la seua cultura corporativa. Des de la implantació de la revisió de seguretat quirúrgica fins la millora del circuit del pacient pre i postoperatori, l’hospital ha aconseguit reduir la variabilitat clínica i augmentar la satisfacció dels pacients intervinguts.
A més, ha impulsat noves línies de treball multidisciplinari en àrees com a traumatologia, cirurgia general, urologia i ginecologia, reforçant la coordinació entre professionals i garantint una atenció contínua des de la consulta fins l’alta.
“El premi BSH ens anima a continuar avançant. La cirurgia no és només tècnica i precisió; és també empatia, planificació, treball en equip i cultura de seguretat. Aquesta és la veritable fortalesa de Vithas Lleida”, afegeix Rodríguez.
Sobre els Premis BSH
Els Best Spanish Hospitals Awards (BSH) són organitzats per Higia Benchmarking i ASHO, i s’han consolidat com una de les principals referències en avaluació hospitalària a Espanya. Es basen en l’anàlisi del sistema BS3 Benchmarking Sanitario 3.0, que compara resultats reals entre hospitals de tipologia similar i premia l’excel·lència en funció d’indicadors objectius i verificables.
Sobre Vithas Lleida
L'Hospital Vithas Lleida, pertanyent al grup sanitari Vithas, compta amb un equip multidisciplinari de professionals altament qualificats i tecnologia mèdica d’última generació. El seu model assistencial es basa en l’atenció personalitzada, la qualitat clínica i la millora contínua dels resultats, amb el pacient sempre en el centre.
L’hospital disposa d’unitats especialitzades en cirurgia general, traumatologia, urologia, ginecologia, oncologia i altres àrees clau, consolidant-se com un dels principals referents sanitaris privats a la província de Lleida.
Mirant al futur amb orgull
Entre els pròxims objectius del centre es troba reforçar les unitats d’alta especialització quirúrgica, impulsar la docència i formació de professionals, i continuar desenvolupant projectes innovadors en seguretat del pacient i experiència de l’usuari.
“Rebre aquest reconeixement en l’àmbit quirúrgic és motiu d’orgull i, sobretot, de responsabilitat. Significa que anem pel bon camí, però també que hem de continuar avançant amb la mateixa exigència, compromís i passió per cuidar millor cada dia.”
Jorge Rodríguez, Director Assistencial de Vithas Lleida