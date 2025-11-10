Clos Pons llança vins exclusius del Força Lleida
El celler lleidatà i el club esportiu presenten dues edicions limitades de vins ecològics amb DO Costers del Segre que uneixen vi, esport i valors del territori
Clos Pons i el Club Força Lleida han presentat una col·laboració històrica que uneix per primera vegada el món del vi i l'esport lleidatà. La iniciativa, que compta amb la participació de Plusfresc, ha donat a conèixer dues edicions especials de vins monovarietals ecològics amb Denominació d'Origen Costers del Segre, elaborats amb raïm de les finques pròpies del celler a l'Albagés.
Característiques dels vins i disponibilitat
El Força Lleida by Clos Pons Garnatxa Blanca 2024 és un vi blanc ecològic monovarietal que destaca pel seu nas floral i fresc, una entrada suau, bon volum a la boca i un final equilibrat. Aquest vi versàtil és ideal per acompanyar arrossos, peix blanc, marisc o plats vegetals a la brasa.
Per la seva banda, el Força Lleida by Clos Pons Carinyena 2023 ofereix un perfil fresc i directe amb notes de fruita vermella viva, entrada suau i un final llarg amb retrogust intens. Aquest negre, que ha tingut un breu pas per bóta per aportar estructura sense perdre intensitat, marida especialment bé amb carns blanques rostides, embotits lleugers, formatges de pasta adobada i plats amb base de bolets.
Aquests vins exclusius estaran disponibles a partir del dilluns 10 de novembre de 2025 als establiments Plusfresc de la capital lleidatana, així com a la web de Clos Pons i a través del Club Força Lleida. A més, es podran trobar als restaurants i botigues especialitzades més destacades de Lleida.
L'acte de presentació, celebrat a la Sala Llotja PONS del Pavelló Barris Nord, ha mostrat les dues edicions limitades: un negre de Samsó/Carinyena 2023 i un blanc de Garnatxa Blanca 2024. Es tracta d'una producció de 2.400 ampolles numerades de cada varietat, que simbolitzen valors compartits entre ambdues entitats com l'esforç, la constància i l'orgull lleidatà.
Eduard Pons, CEO de Clos Pons, ha destacat durant l'acte que "aquesta col·laboració neix de l'admiració mútua entre dues entitats lleidatanes que comparteixen la mateixa manera d'entendre el treball i el territori. Força Lleida és esforç, passió i arrelament; tres valors que també defineixen la nostra manera de fer vi". Per la seva banda,
Pep Castarlenas, vicepresident del Força Lleida, ha subratllat que "és un orgull posar el nom del Força Lleida a un producte del territori. És una aliança que parla de proximitat, esport i també d'identitat col·lectiva".
Una aliança amb visió de futur
Amb aquesta iniciativa, Clos Pons, un dels cellers referents de la DO Costers del Segre, i el Força Lleida inicien un model de col·laboració que connecta esport, sostenibilitat i territori, amb voluntat de continuïtat i d'impuls compartit per Lleida, demostrant que els valors de l'esport i l'enologia poden convergir en projectes que reforcen la identitat i el patrimoni cultural de la regió.