El Ranxo dels Vaguistes de Camarasa, una celebració de l’esperit solidari del moviment obrer
Tindrà lloc el 30 de novembre, amb una visita teatralitzada pel nucli històric i el popular repartiment de l'àpat del ranxo
El Ranxo dels Vaguistes de Camarasa celebra el diumenge 30 de novembre una nova edició d'aquesta trobada que ha esdevingut una cita imprescindible per conèixer la història viva del municipi. L'esdeveniment, que commemora l'esperit solidari del moviment obrer i l'inici de la Vaga de la Canadenca de 1918, posarà enguany el focus en un període transformador: els anys de construcció de la presa i la central hidroelèctrica que van canviar completament la fesomia i dinàmica del poble.
L'arribada d'entre 1.500 i 3.000 treballadors durant aquell període va generar un creixement sobtat que va revolucionar la vida quotidiana d'aquesta localitat rural. El fenomen va provocar una autèntica revolució urbanística i social, amb famílies locals que van llogar habitacions, antics magatzems reconvertits en espais habitables i la construcció de noves cases als antics corrals per acollir l'onada de nouvinguts que, en molts casos, arribaven amb les seves famílies.
Exposició teatralitzada pels carrers del nucli històric
La jornada començarà a les 12.00 hores amb l'exposició teatralitzada "Els establiments a l'època dels treballs", una ruta guiada i dinamitzada pel grup de teatre local que transformarà els carrers del nucli històric en un autèntic museu a l'aire lliure. Els visitants podran descobrir on s'ubicaven els establiments del poble durant aquella època de gran efervescència social i econòmica.
Els panells informatius distribuïts pel recorregut mostraran la vitalitat comercial d'aquells anys: des de botigues de comestibles, queviures i teixits fins a carnisseries, forns, cafès, fondes i diversos serveis com transport, tallers artesanals i espais dedicats a professionals com barbers, sastres i cosidores, a més dels equipaments essencials com escoles i les residències del metge, el farmacèutic i la llevadora.
Àpat popular amb prop de 500 racions
El punt culminant de la celebració arribarà a les 13.30 hores amb el tradicional repartiment del Ranxo al Casal Cultural, un àpat popular del qual es preveu distribuir aproximadament 500 racions. Aquest moment de convivència col·lectiva manté viva la memòria històrica de Camarasa i reforça el vincle entre el passat i el present del municipi, tot reivindicant el paper dels vaguistes en les transformacions socials que van marcar la Catalunya de principis del segle XX.