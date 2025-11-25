Tàrrega reviu la màgia del Mercat de Nadal els dies 12, 13 i 14 de desembre
El centre històric de la capital de l'Urgell acollirà 90 expositors i més de 40 activitats gratuïtes entre tallers, tastos i concerts en aquesta consolidada cita nadalenca de Ponent
La ciutat de Tàrrega es prepararà per viure la màgia nadalenca al seu tradicional Mercat de Nadal i a la 26a Fira d’Artistes, que se celebrarà els dies 12, 13 i 14 de desembre de 2025. Després de l'èxit de l'edició anterior, l'Ajuntament referma la seva aposta per aquest format inspirat en els mercats centreeuropeus, que ha esdevingut un dels principals esdeveniments de promoció comercial del Nadal a les comarques de Ponent. El certamen, que enguany arriba a la 26a edició de la Fira d'Artistes, reunirà més de 90 expositors i oferirà una quarantena d'activitats per a tots els públics.
El Mercat de Nadal ocuparà els carrers del Carme, Agoders, Major i Santa Anna, així com les places Major, Carme i Àlbers del centre històric. Els horaris seran divendres de 16.30 h a 21 h, mentre que dissabte i diumenge obrirà de 10 h a 14.30 h i de 16.30 h a 21 h. L'espai GastroNadal, situat a la plaça Major, romandrà obert fins a les 24 h amb propostes gastronòmiques locals i actuacions musicals en directe. La regidora de Promoció Econòmica i Turisme, Núria Robert, ha destacat que "el Mercat de Nadal s'ha consolidat com un dels grans esdeveniments comercials i socials de la ciutat. Apostem per un mercat obert, dinàmic i de qualitat".
Espais diferenciats per a tots els públics
El Mercat de Nadal de Tàrrega es distribuirà en diferents punts del centre urbà i comptarà amb zones diferenciades. Els carrers del Carme, Agoders, Major i Santa Anna i les places Major, Carme i Àlbers acolliran les casetes amb expositors i expositores. La plaça Major serà l’espai GastroNadal, on establiments de restauració locals oferiran tapes i plats de Nadal, amb actuacions musicals en directe. A la plaça dels Àlbers hi haurà La Cúpula, amb activitats infantils i familiars. A la plaça del Carme, s’hi trobarà ubicat l’Arbre de Nadal, la Porta del Nadal i el Trenet de Nadal. A més, dissabte i diumenge també serà l’espai per a les demostracions d’oficis tradicionals artesans i les activitats participatives. El Palau dels Marquesos de la Floresta acollirà l’Espai Tast, amb set tastos de productes de proximitat i nadalencs. Per últim, a la seu del Consell Comarcal de l’Urgell s’ubicarà l’Espai Dinàmic, amb showcookings i activitats creatives i de manualitats.
Activitats gratuïtes per gaudir del Nadal
En total, s’organitzaran una quarantena d’activitats gratuïtes amb aforament limitat, com tallers, showcookings, activitats infantils i tastos a càrrec de diversos artistes i productors de la zona. L’organització ha habilitat un formulari d’inscripció al web tarrega.cat/mercat-nadal
La programació musical serà present al Mercat de Nadal amb concerts a càrrec de grups com Faves Tendres, Carlitos Miñarro, Inversen Band i Her Majesty. L’Escola Municipal de Música de Tàrrega també hi actuarà amb dues propostes, DJ Bruga oferirà una sessió musical i Lo Groguet i els Grallers de la Barra duran a terme un espectacle itinerant. El mercat també ofereix servei de canguratge gratuït el divendres 12 de desembre de 18.30 h a 21 h i el dissabte 13 de 18.30 h a 21 h, gràcies a la col·laboració de la Regidoria d’Educació, Acció Social, Ciutadania i Feminismes.