Aquest és el pintallavis mat que resisteix tots els dinars de Nadal
En aquestes dates de celebracions i dinars, volem que el nostre maquillatge romangui perfecte durant tot el dia. Per això, poder comptar amb un pintallavis durador, que no transfereixi i, a més, bé de preu es converteix en un imprescindible en aquesta època de l’any.
A qui ens agrada maquillar-nos sabem que ara arriba una de les proves de foc per als nostres productes favorits. I és que, durant el Nadal, el maquillatge ha d’aguantar el ritme de les celebracions i mantenir-se intacte durant tot el dia.
Un dels que HO tenen més difícil és el pintallavis, sobretot si tenim en compte que la major part del temps ens el passem menjant i bevent. A això se li afegeix que en aquestes dates no solem optar per gloss transparents que es poden reaplicar amb facilitat, sinó que per completar un look nadalenc busquem un labial potent que ha d’aconseguir resistir intacte a aquesta dura prova.
En aquestes ocasions, el millor és recórrer a aquests productes que sabem que no ens fallaran i els pintallavis mate de llarga durada SuperStay Matte Ink de Maybelline New York porten anys demostrant per què són imprescindibles a tot necesser de maquillatge. Amb una amplíssima varietat de colors, un acabat mat vellutat que dura fins 16 hores i un preu que ho fa accessible a totes les butxaques, aquests labials s’han guanyat la confiança de les consumidores.
Com portar els llavis perfectes aquest Nadal?
No fa falta portar un vestit d’infart per lluir-te en aquestes festes, només és necessari un bo labial per elevar qualsevol look. El primer pas és seleccionar un color que ens afavoreixi i que potenciï les nostres faccions. Entre els SuperStay Matte Ink de Maybelline New York hi ha una infinitat de tons perquè tothom pugui trobar el seu favorit.
Després d’això és fonamental l’aplicació. Perquè el pintallavis duri més temps, els llavis han de ser nets i sense cap producte gras com a base, així el color podrà adherir-se millor. La precisió és fonamental perquè es vegin definits, per a la qual cosa l’aplicador en forma de fletxa dels SuperStay Matte Ink serà el teu millor aliat, ja que permet repassar el contorn del llavi i condensa la quantitat justa de producte.
Comença aplicant el color al centre del teu llavi superior, allà pots remarcar el conegut com a arc de cupido. Després ves treballant des del centre cap a les comissures, seguint el contorn de la teua boca. Finalment, realitza una última passada pel teu llavi inferior per igualar-ho tot.
No posis massa producte! L’excés de pintallavis pot crear l’efecte contrari a què busquem i farà que desaparegui més ràpid. Amb la seua fórmula efecte tinta líquida aconseguiràs una cobertura total en una de sola passada i sense retocs. Espera uns minuts fins que s’eixugui la fórmula i ja no transferirà. Oblida’t de deixar la teua marca a cada copa, ja estàs llesta per menjar-te el món!
Quan necessites brillar com per Nadal, la teua millor aposta és un pintallavis potent i que et segueixi el ritme. Els pintallavis mat de llarga durada SuperStay Matte Ink de Maybelline New York no només són permanents, sinó que són molt còmodes de portar, ja que no es quarteren al llarg del dia ni ressequen els llavis. D’aquesta forma, podràs disfrutar d’aquestes celebracions amb la seguretat que ets tan perfecta com quan vas sortir de casa. Amb aquest preu tan assequible, et quedaràs sol amb un?