“Per evitar accidents, anticipa’t”: nova campanya del Govern per frenar la sinistralitat dels motoristes
La iniciativa del Servei Català de Trànsit apel·la a la protecció, la prevenció i la prudència per reduir les víctimes mortals a les carreteres
Un avançament imprudent, un excés de velocitat o una lleu distracció al volant poden posar fi a la vida d’un motorista. Sota el lema “Per evitar accidents, anticipa’t”, el Govern de la Generalitat impulsa una nova campanya per reduir la sinistralitat d’aquest col·lectiu. La iniciativa vol conscienciar motoristes i conductors sobre la importància de la protecció, la prevenció i la prudència, tres elements clau per millorar la seguretat a la carretera. A Catalunya, una de cada tres víctimes mortals en accidents de trànsit són motoristes.
La campanya es basa en relats ficcionats que mostren de manera anticipada les conseqüències reals d’imprudències habituals en la conducció. Posa el focus en els comportaments de risc dels motoristes “un dels col·lectius més vulnerables a les nostres carreteres”, segons la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon. I alhora promou la sensibilització sobre la resta de vehicles. L’objectiu és “reduir l’accidentalitat i reforçar una conducció segura i respectuosa”, subratlla Parlon.
La Triple P
La campanya comunicativa se sustenta en la Triple P: protecció, amb l’ús d’equipament adequat; prevenció, amb actituds que anticipin riscos; i prudència, que guia cada decisió a la carretera. La iniciativa del Servei Català de Trànsit (SCT) es desplegarà en dues fases.
La primera va començar el 10 de desembre i s’allargarà fins al 31, coincidint amb les festes de Nadal, període d’augment de la mobilitat, i la segona tindrà lloc al llarg del 2026. Els materials inclouen dos espots de 30 segons amb versions de 10 segons, dues falques radiofòniques, dues peces gràfiques, un teaser, un making of i diversos recursos digitals adaptats a xarxes socials.
Degoteig constant de víctimes motoristes
Cada any prop de 50 motoristes perden la vida a la xarxa viària de Catalunya i més de 300 resulten ferits greus. En els darrers deu anys, prop de 480 motoristes han perdut la vida en accidents i més de 3.300 han patit ferides de gravetat.
Les dades de Trànsit permeten dibuixar un perfil clar. Els motoristes morts o ferits greus són majoritàriament homes de 45 a 54 anys, tot i que augmenten les víctimes en franges més joves. Barcelona és la demarcació amb més víctimes, i dins d’aquesta, el Baix Llobregat concentra el nombre més gran d’accidents.
La C-31 és la carretera més afectada. Pel que fa a la tipologia, els accidents més comuns són encalços i sortides de via, mentre que els xocs amb animals, tot i ser minoritaris, mostren un augment. Els accidents es distribueixen entre matí i tarda, amb un pes més elevat de sinistres a la tarda a Barcelona.
Els dies feiners concentren més accidents, tot i que la sinistralitat creix també en caps de setmana. Pel que fa a l’estacionalitat, a partir del mes de maig i fins a l’agost, coincidint amb temperatures més càlides, s’acumulen més víctimes; tot i que la sinistralitat dels motoristes en els darrers anys augmenta en els mesos de setembre a novembre.
Mesures preventives i formació
A més de la campanya comunicativa, l’SCT ha impulsat accions complementàries. Aquest 2025 s’ha dut a terme l’11a edició del programa Formació 3.0 per a motoristes, amb 40 sessions repartides arreu de Catalunya, amb sessions en zona urbana i formacions per a empreses. En total, han participat més de 6.000 motoristes.
També s’ha celebrat una setmana de treball per a la prevenció de la sinistralitat de les motoristes en els revolts perillosos, amb experts europeus. En aquest sentit, s’ha millorat la senyalització a carreteres amb revolts perillosos. La prova pilot s’ha dut a terme a l’N-260 a la Collada de Toses i la B-124 entre Sant Llorenç Savall i Calders.
Finalment, els Mossos d’Esquadra han reforçat la vigilància amb controls PREMOT i controls dinàmics amb motocicletes policials espiell, no logotipades, amb l’objectiu de dissuadir les conductes de risc.