Torna la moda de les pestanyes postisses
Les dates especials de l’any solen vindre acompanyades de més esdeveniments i ocasions en les que cuidem molt més nostra imatge. Als maquillatges més festius s’uneixen les pestanyes postisses, un element molt afavoridor i fàcil d’utilitzar.
Elecció de les pestanyes postisses adequades
Triar bé les pestanyes postisses marca la diferència. No tots els models s’adapten igual a tots els ulls ni al nivell d’experiència de cada persona. Per als qui s’inicien, el més recomanable són les pestanyes postisses naturals, amb una banda fina i flexible i un volum moderat. Aquest tipus de pestanyes s’integren millor amb les pròpies i resulten més fàcils de col·locar.
Si es té una mica més de pràctica, es pot optar per models més densos o amb més longitud, sempre tenint en compte la forma de l’ull i l’efecte que es vol aconseguir. Les pestanyes postisses pèl a pèl són una excel·lent opció per als qui busquen un resultat més personalitzat, ja que permeten aplicar només les que siguin necessàries en zones concretes, aconseguint un efecte progressiu i molt natural.
En comerços especialitzats com a Primor és possible trobar una àmplia varietat d’estils, des de pestanyes discretes per al dia a dia fins opcions més cridaneres per a ocasions especials, el que facilita adaptar l’elecció a cada necessitat.
Com posar les pestanyes postisses pas a pas
La col·locació sol ser la part que genera més dubtes, però seguint alguns passos bàsics es pot aconseguir un bon resultat. Abans d’aplicar les pestanyes postisses, convé mesurar-les sobre l’ull i retallar lleugerament l’extrem exterior si sobresurten. Això ajuda que s’ajustin millor i resultin més còmodes.
En el cas de les pestanyes amb goma d’enganxar, és important utilitzar un adhesiu específic per a ulls i aplicar una capa fina. Després de col·locar la goma d’enganxar, es recomana esperar uns segons perquè adquireixi una textura més enganxosa i faciliti la fixació. L’ideal és començar col·locant el centre de la pestanya i després ajustar ambdós extrems amb compte.
Les pestanyes magnètiques són una altra alternativa cada vegada més popular, ja que no requereixen goma d’enganxar i solen ser més fàcils de retirar. En qualsevol cas, aplicar prèviament una lleugera capa de màscara o perfilador ajuda a integrar les pestanyes artificials amb les naturals i a dissimular la banda.
Com retirar les pestanyes postisses correctament
La retirada és una fase clau per no danyar les pestanyes naturals o provocar irritacions a l’ull. Mai no s’han d’arrancar les pestanyes postisses en sec. El més recomanable és humitejar bé la zona amb un desmaquillant específic per a ulls i deixar actuar uns segons.
A continuació, s’han de desenganxar suaument des de l’extrem exterior cap a l’interior, sense estrebades. En el cas de les pestanyes postisses pèl a pèl, el procés s’ha de fer amb especial cura, retirant-ne una a una si és necessari. Una vegada retirades, convé netejar tant la parpella com les pestanyes reutilitzables per eliminar restes de goma d’enganxar i allargar la seua vida útil.
Si se segueixen aquests consells, les pestanyes postisses poden convertir-se en un aliat habitual per realçar la mirada. Per descobrir diferents models i formats, es pot consultar la selecció de pestanyes postisses disponible a Primor, pensada per adaptar-se a diferents estils i nivells d’experiència.