Torregrossa celebra la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Vicenç
Els dies 22, 23, 24 i 25 de gener, el municipi acollirà activitats culturals, lúdiques, tradicionals i litúrgiques per a tots els públics
Torregrossa dona el tret de sortida a l’any amb la Festa Major d’Hivern en honor a Sant Vicenç, que se celebrarà els dies 22, 23, 24 i 25 de gener de 2026, amb una programació àmplia, diversa i pensada per a tots els públics. Durant quatre dies, el municipi esdevindrà un espai de trobada on la cultura popular, la música i les activitats lúdiques conviuran amb les tradicions més arrelades.
La programació s’iniciarà el divendres 23 de gener a les 18.00 h, amb una doble proposta cultural. A la Sala Gran dels Jubilats tindrà lloc l’espectacle familiar La veritable història dels 3 porquets, a càrrec de la companyia Xip Xap, mentre que a la mateixa hora la Sala Recreativa Municipal acollirà un concert-espectacle. La jornada culminarà a les 20.00 h amb un ball llarg amenitzat per la gran orquestra Selvatana que omplirà l’espai de música i ambient festiu per donar la benvinguda al cap de setmana.
El dissabte 24 de gener començarà a primera hora del matí, a les 9.00 h, amb la tradicional tirada social de caça a la zona nord del municipi, al costat de la caseta del canal organitzada per l’Associació Sant Roc de Caçadors. Al migdia, a les 12.00 h, la Sala Gran dels Jubilats acollirà un vermut musical organitzat per la Comissió de Joves. A la tarda, entre les 17.00 i les 19.00 h, aquest mateix espai serà escenari d’una activitat interactiva i participativa, Tour Mix Theatre: Lo casting, amb Enric Nicolau, amb inscripció prèvia. A les 18.00 h, la Sala Recreativa Municipal oferirà un concert, seguit a les 20.00 h d’un ball llarg a càrrec de La Nova Blanes que marcarà el punt àlgid de la jornada. Ja entrada la nit, a partir de les 00.30 h, la festa continuarà amb un concert jove amb Comandans de Tros i sessions amb Dj Matt Lasong i Dj Tgns Brothers, pensades especialment per al públic més jove.
La jornada de diumenge 25 de gener mantindrà el protagonisme de la tradició i la cultura popular. A les 12.00 h, la Sala Gran dels Jubilats acollirà una ballada de sardanes amb cobla, amb aperitiu per a totes les persones assistents. A la tarda, a les 18.00 h, els més petits podran gaudir d’un espectacle infantil en aquest mateix espai, mentre que la Sala Recreativa Municipal oferirà un concert-espectacle a la mateixa hora. La Festa Major clourà a les 20.00 h amb un ball llarg a càrrec de la cobla orquestra Maravella que posarà el punt final a tres dies intensos de celebració.
Paral·lelament, la Festa Major inclourà els actes litúrgics en honor a Sant Vicenç, amb una celebració prevista el dijous 22 de gener a les 11.00 h i una altra el diumenge 25 de gener a les 10.30 h, durant les quals es cantarà la Missa d’Àngels en llatí.
La Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç és una expressió de la identitat de Torregrossa i un espai de convivència intergeneracional que reforça el sentiment de comunitat. Tots els actes són gratuïts i són possibles gràcies a la implicació de la Comissió de Joves, les entitats locals i la Regidoria de Festes, que treballen conjuntament per oferir una celebració de qualitat, arrelada al territori i oberta a tothom.
Torregrossa convida veïns i visitants a viure la Festa Major d’Hivern de Sant Vicenç 2026 com un punt de retrobament, celebració i inici d’any compartit.