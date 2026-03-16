Serosense: La fibra d'aquí. L'energia de Lleida
Generació rere generació, l’empresa energètica originària de Seròs afronta els reptes del futur amb els mateixos valors del primer dia: proximitat, compromís i qualitat
La majoria dels problemes de comunicació es resolen escurçant distàncies. I si alguna cosa defineix Serosense des de fa més d’un segle, és precisament això: la proximitat amb els clients, amb el territori i amb les persones que en formen part.
Els nostres orígens es remunten a l’any 1903, a Seròs, quan l’electricitat començava a transformar els pobles. L’energia es generava aprofitant el salt d’aigua de l’antic Molí Roca, un molí fariner reconvertit en central elèctrica. En aquells primers anys del segle XX, hi havia pràcticament tantes elèctriques com pobles. Amb el temps, les grans companyies energètiques van anar absorbint moltes d’aquelles iniciatives. Serosense, però, ha sabut mantenir la seva identitat i independència, consolidant-se com una elèctrica amb arrels i prestigi.
Al llarg de les dècades vam ampliar la distribució a Maials, Almatret, Riba-roja, Llardecans, Alcarràs o Anglesola, connectant poblacions i reforçant una xarxa pròpia. L’any 2009, amb la liberalització del mercat, es va produir la separació d’activats, per una banda la distribució d’energia elèctrica i per altra banda vam passar a ser comercialitzadora elèctrica, ampliant serveis i adaptant-nos a un entorn energètic en constant evolució.
L’any 2015, amb l’objectiu de connectar tots els Centres de Transformació d’Elèctrica Serosense, vam desplegar xarxa pròpia de Fibra òptica. Avui en dia connectem amb xarxa pròpia més d’una dotzena de municipis de la nostra àrea d’influència.
Però si hi ha un fil conductor que explica què és Serosense, és la continuïtat generacional i el valor de les persones, que també es reflecteix en la direcció. El Sr. Montull, director tècnic de la distribuïdora des de fa més de 50 anys, destaca la solidesa de la infraestructura: “La nostra companyia disposa d’una xarxa elèctrica anellada, dissenyada sota alts estàndards tècnics de seguretat i qualitat de subministrament. Això significa que la infraestructura està configurada en forma d’anell, fet que permet alimentar les instal·lacions des de més d’un punt”.
En els darrers anys, la xarxa ha estat reforçada amb inversions en modernització, digitalització i sistemes de protecció avançats, incrementant la seva resiliència davant possibles incidències. “Podem afirmar amb tranquil·litat que comptem amb una infraestructura robusta, segura i preparada per garantir la continuïtat del subministrament als nostres clients”.
Montse Montull, gerent de Serosense, representa la nova generació al capdavant del projecte. “La nostra prioritat és oferir un servei de proximitat, proper i de qualitat. Treballem al costat dels nostres clients, escoltant les seves necessitats i donant respostes àgils i eficaces tant en telecomunicacions com en el subministrament elèctric”. Per a ella, la confiança es construeix amb transparència i compromís diari: “Apostem per un model d’atenció directa, amb equips accessibles i professionals qualificats que acompanyen el client abans, durant i després de cada servei. El nostre objectiu no és només prestar un servei, sinó convertir-nos en un soci de confiança per a llars i empreses.”
Amb tot, i gràcies a la feina que hem fet durant tots aquests anys, avui som un grup d’empreses de referència i molt valorades a la nostra terra. Elèctrica Serosense, que va néixer el 1903, avui distribueix i comercialitza energia a més de 15.000 clients a Lleida i comarques, recolzant-se en una xarxa pròpia de centenars de quilòmetres i més de 10.000 punts de subministrament. Des del 2015, a més, també connectem persones i negocis a través de serveis de telecomunicacions, i actualment formem part del grup Visalia.
Per a qui vulgui conèixer amb més detall els nostres serveis i contactar amb nosaltres, ens poden trobar al local comercial d’Alcarràs, al carrer Major, 93, a la seu central del Polígon Industrial Panamà (terme de Torres de Segre), i al nou local del carrer Bisbe Ruano, 14 de Lleida, un espai pensat per continuar escurçant distàncies amb el territori. Perquè, més enllà de l’energia i les telecomunicacions, el que ens mou són les persones.
Núria Freixinet
Forma part de Serosense des de fa 37 anys, seguint els passos del seu pare, que ja hi havia treballat abans que ella.
“Per a mi, Serosense és molt més que una empresa; és casa meva, aquí ens coneixem tots, ens ajudem i creixem junts. Això no passa a tot arreu.”
Sergi Casals
És un exemple de creixement dins de Serosense. Va començar a treballar-hi amb només 19 anys i, onze anys després, continua formant part del projecte.
“Aquí m’he fet gran, Serosense m’ha donat l’oportunitat de créixer, d’aprendre cada dia i de construir el meu futur.”