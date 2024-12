Escapada entre viñedos: Xavi Hernández y su familia disfrutan en tierras de Lleida

Creat: Actualitzat:

Xavi Hernández, reconegut exjugador i entrenador del FC Barcelona, al costat de la seua família, han gaudit recentment d’una encantadora escapada en la Pobla de Cérvoles, Lleida. Acompanyat per la seua esposa, l’influencer Núria Cunillera, i els seus fills Àsia i Dan, Xavi ha compartit a les seues xarxes socials nombroses instantànies de la seua visita als cellers Mas Blanch i Jové.

Durant el seu recorregut, la família es va delectar passejant entre les vinyes i admirant les fascinants obres d’art exposades en "La Vinya dels Artistes". Els més petits, Àsia i Dan, van participar amb entusiasme en el muntatge d’un arbre de Nadal, creant un ambient festiu. Els propietaris de Mas Blanch no poden estar més satisfets, ja que Xavi i Núria han animat els seus milers de seguidors a visitar aquest encantador racó de Lleida.

Una nova etapa de felicitat familiar

Des que Xavi es va allunyar dels terrenys de joc, la felicitat de Núria Cunillera i els seus fills ha incrementat notablement. La família aprofita cada moment lliure per a disfrutar junts, ja sigui en viatges o activitats familiars durant les vacances escolars, o en plans de parella o amb amics quan els nens estan a classe.

Les xarxes socials de Xavi i Núria són un fidel reflex del seu dia a dia, compartint històries i publicacions que resumeixen les seues activitats i passions. Amb total naturalitat, mostren la seua quotidianitat, permetent-nos descobrir els seus interessos i moments especials en família.

Un dia increïble envoltats de vinyes i art

Durant el recent pont festiu, Xavi i Núria van organitzar un pla familiar als cellers Mas Blanch i Jové que els va encantar a tots. Segons relata Núria, van passar "un dia increïble envoltats de vinyes i obris d’art". Va quedar tan meravellada amb el lloc que no va dubtar a recomanar als seus seguidors realitzar un tast de vins i visitar les exposicions d’artistes locals.

Les imatges compartides són espectaculars i en els vídeos s’aprecia com es van divertir en família. Dan, inseparable de la seua samarreta del Barça, i Àsia es van divertir creant un arbre de Nadal amb branques naturals. La ruta preferida de la parella va ser "La Vinya dels Artistes", un recorregut amb vistes impressionants escatxigat d’obres d’art. Per descomptat, no va faltar el romàntic petó de la parella entre les vinyes.

Una recomanació per sortir de la ciutat en família

Xavi i Núria van quedar tan encantats amb l’experiència que van dedicar unes boniques paraules al lloc: "Si busqueu plans per fer en família i sortir de la ciutat, aquesta visita és una molt bona opció. Els petits han disfrutat molt i els grans també".

La Pobla de Cérvoles, ubicada a la província de Lleida, s’ha convertit en una destinació altament recomanada per la parella per a aquells que desitgin disfrutar d’un pla familiar diferent i enriquidor. Una vegada més, Xavi i Núria han demostrat que aprofitar el temps junts és el més valuós, recuperant els moments perduts per les exigències del futbol.

Més sobre la Pobla de Cérvoles i els seus atractius turístics

La Pobla de Cérvoles és un petit municipi situat a la comarca de Les Garrigues, a la província de Lleida. Amb una població d’al voltant de 200 habitants, aquest encantador poble destaca pels seus paisatges naturals, els seus cellers i el seu patrimoni cultural.

A més dels cellers Mas Blanch i Jové, la localitat compta amb altres atractius turístics com l’església de Sant Miquel, d’estil barroc, i les ruïnes del castell de Cérvoles, que ofereix impressionants vistes panoràmiques de la regió. Els amants del senderisme i la naturalesa poden disfrutar de nombroses rutes i camins que recorren els boscos i vinyes de la zona.

La Pobla de Cérvoles també és coneguda per la seua producció d’oli d’oliva d’alta qualitat, gràcies als oliverars que envolten el municipi. Els visitants poden degustar i adquirir aquest preuat producte en les cooperatives i botigues locals.