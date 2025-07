'Enxampada' una parella a la Mitjana de Lleida

Creat: Actualitzat:

El parc natural de la Mitjana de Lleida s'ha convertit en l'escenari d'una anècdota que barreja la " nevada dels pollancres ", una parella discreta, el fotògraf de SEGRE i una portada del diari.

Una cosa és penjar una foto a Instagram i una altra sortir al SEGRE, deuria pensar el protagonista masculí de la nostra portada de divendres, que estava passejant amb una amiga per la Mitjana quan el nostre fotògraf els va demanar de posar amb la nevada de borrissol dels pollancres.

La fotografia va acabar a la portada del diari. Segons sembla, la seua relació és incipient i ni els seus més propers sabien que “s’estan coneixent amb una noia”. Aquell divendres el seu WhatsApp es va col·lapsar. Doncs res, si la cosa va a més tindran un bon record dels seus començaments i, si, no també...

El fenomen natural del borrissol

Bona part dels racons del parc de la Mitjana de Lleida estan coberts d’una capa blanca de borrissol de xop. Aquestes partícules generades durant la floració dels pollancres no provoquen al·lèrgia, perquè no són pol·len, sinó llavors envoltades d’una matèria similar al cotó que els permet dispersar-se. Sí que és altament inflamable, la qual cosa facilita incendis als boscos de ribera.

De fet, l’any passat la Mitjana va patir almenys mitja dotzena de focs, la majoria dels quals intencionats. Aquest any, encara que ha plogut més, l'ajuntament de Lleida preveu regar zones d’accés i on hi hagi més acumulació

En tot cas, els bombers avisen que no s'han de cremar aquests borrissols sota cap circumstància, ja que poden provocar incendis difícils de controlar. La 'nevada' de borrissol es produeix entre l'abril i el juny.