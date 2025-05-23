Quan Lleida capital es va convertir en el primer municipi de tot l’Estat a vetar l’ús del burca o vel integral islàmic
Era un 8 d’octubre de l’any 2010 quan Lleida capital es va convertir en el primer municipi de tot l’Estat espanyol a vetar l’ús del burca o vel integral islàmic en espais o edificis públics. La proposta, de l’alcalde socialista Àngel Ros, va comptar amb el suport dels edils de CiU i PP, l’abstenció d’ER C i el rebuig de l’únic regidor d’ICV, Ramon Camats. Els representants de les associacions islàmiques de la ciutat d’aquell moment van estar dividits al valorar la nova ordenança. Watani s’hi va oposar radicalment, mentre que Atlas hi va donar suport al considerar que el burca no forma part d’aquesta religió. Tres anys més tard i després de moltes discussions, el Tribunal Suprem va revocar la decisió. Veurem si els partits han canviat d’opinió després de quinze anys...