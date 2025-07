Un cas digne del CSI: "una bossa plena de cucs i que fa pudor de mort" darrere de cementiri

Creat: Actualitzat:

Inquietant, la publicació del consistori de Sant Martí de Riucorb a l’aplicació eÀgora. “L’ajuntament té interès a saber qui ha deixat els residus que es veuen a la foto. Més que res, per preguntar-li quin tipus de residu hi ha a la bossa negra que suqueja, està plena de cucs i fa pudor de mort. També per saber si fem venir els Mossos o els Agents Rurals.” Que no falti l’humor, encara que sigui negre.

Hores després, l’ajuntament va penjar una altra notificació alertant que “fins que no estigui net i desinfectat” que ningú s’atansi a l’illa de contenidors de darrere del cementiri i va posar fi al misteri. “Si no se us acut cap altra manera de fer desaparèixer els conills morts, perquè hi ha sancions o el que sigui, trobarem una alternativa.”