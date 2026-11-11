La imatge dels silurs, IA o no IA? Pensa malament... i no ho encertaràs
Publicàvem recentment que el buidatge del canal de Seròs va treure a la llum nombrosos exemplars de silur, un enorme peix forà que pot mesurar prop de dos metres i que des del pantà de Riba-roja ha anat remuntant riu amunt fins arribar a Lleida.
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Silurs del canal de Seròs, aliment per a aus després de ser sacrificats i trossejats
Raúl Ramírez
Van ser capturats mitjançant pesca elèctrica però l’empresa contractada per Endesa no podia tornar-los al Segre ja que es tracta d’una espècie invasora. Es van sacrificar i després de ser trossejats es van utilitzar com a aliment per a aus del Centre de Fauna Salvatge de Vallcalent.
Doncs bé, el vídeo que il·lustrava aquesta informació està desencadenant un encès debat a Instagram perquè alguns lectors creuen que està fet amb intel·ligència artificial. És verídic, difós per Endesa. I en cas de dubte, que preguntin als pescadors del Baix Segre.