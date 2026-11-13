Silurs del canal de Seròs, aliment per a aus després de ser sacrificats i trossejats
La fauna autòctona és rescatada i alliberada, però aquesta espècie invasora se sacrifica
El buidatge del canal de Seròs per dur a terme treballs de neteja i manteniment va treure a la llum nombrosos exemplars de silur, un enorme peix forà que pot mesurar entre un i dos metres. Van ser capturats mitjançant pesca elèctrica per tècnics de l’empresa contractada per Endesa per preservar la fauna autòctona que habita el canal.
El personal d’aquesta firma rescaten als exemplars d’espècies locals i els alliberen aigües a baix, però els silurs són una espècie considerada invasora.
En capturar-los, els sacrifiquen immediatament i els trossegen perquè la seua carn pugui fer-se servir com a aliment per a les aus en el Centre de Fauna de Vallcalent, segons van indicar fonts de la companyia hidroelèctrica.