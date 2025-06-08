Entendre i compartir
A hores d’ara es va escampant el costum de substituir els intercanvis de textos per missatges de veu, sovint massa espontanis, reiteratius, imprecisos i poc reflexionats. Hi pot portar la urgència, tot i que em fa l’efecte que hi pesa més la mandra de no haver de pensar-hi gaire. Però escriure ens ajuda a entendre i a compartir. L’escriptura ha fet possible que, més enllà de la tradició oral, conservéssim el preciós llegat literari de la humanitat, des del Guilgameix sumeri, la Bíblia o el Llibre dels morts egipci fins als autors actuals. I el mateix podem afirmar respecte de la ciència i la tecnologia, que han requerit una plasmació escrita per garantir-ne la difusió. Vivim un temps de perplexitats i incerteses. Escriure no és només transcriure el primer pensament que ve al cap. Abans de disposar de la tecnologia digital, amb els documents redactats a mà o amb una màquina d’escriure clàssica resultava indispensable tenir ben clar el que es volia dir perquè no es disposava de la possibilitat de retocar tants cops com calgués el text inicial. I cal dir que els programes de tractament de textos ens ofereixen l’oportunitat utilíssima de retocar el que escrivim, però això no ens impedeix –ben al contrari– pensar bé prèviament el que volem transmetre a través del nostre text. Escriure acuradament ens ajuda a pensar millor. De la mateixa manera que fem exercicis de braços o de cames per mantenir i reforçar la nostra capacitat de córrer, de saltar, de practicar esports com l’atletisme o el tennis, escrivint ens entrenem a pensar, a entendre’ns a nosaltres mateixos i a compartir amb els altres les nostres inquietuds, emocions... Per al ple desenvolupament dels infants i els adolescents, la pràctica d’explicar-se oralment i per escrit és del tot fonamental i en dependrà el camí que puguin seguir ja de grans des d’un punt de vista personal i professional. Per això són tan necessàries iniciatives com els Jocs Florals Escolars de Catalunya que, impulsats pel Departament d’Educació i Formació Professional de la Generalitat, arriben ara a la seva dotzena edició, amb la participació d’alumnes d’escoles de totes les comarques catalanes.