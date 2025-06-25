Sixena i Montserrat
El 1995 cau una bomba atòmica a Lleida. A diferència d’altres bombes universals, com Little Boy, Hurricane, Fat Man... Aquesta té el nom en llatí: Ilerdensis et barbastrensis de finium mutatione. El Decret bomba llençat des del Vaticà està rumiat, finançat, fabricat i pitjat el botó, des de l’atòmica Conferència Episcopal Espanyola. El Bisbat de Lleida salta pels aires: 111 parròquies passen al nou i artificial Bisbat de Barbastre-Montsó. Bum! Hiroshima mon amour.
Aquell 1995 dels primers assaigs nuclears de futur al desert de Mojave-la Franja arriba el somriure del Dr. No: Lajos Kada, el nou nunci del Vaticà a Espanya. El diplomàtic poc diplomàtic aterra clausurant el Concili Provincial Tarraconense. I esclata contra “el resurgimiento de particularismos y también de nacionalismos exacerbados”. Ho fa comparant el nacionalisme català amb la sanguinària guerra de l’ex Iugoslàvia. La futura balcanització aznariana (José María Aznar) ja té cobertura espiritual. Renova l’aliança bèl·lica amb la Conferència Episcopal Espanyola i el seu exèrcit de mitjans de comunicació. Toquen les campanes per una nova Croada Santa. Comença el nacional-catolicisme D.F. (Després de Franco). I Lajos Kada grata el gatet nuclear.
Déu es posa les mans al cap. El nunci no vol saber res de Catalunya i l’església catalana. I llença la seva fàtua: s’han de fer més misses en castellà. Diu que hi ha un conflicte pels castellanoparlants: no entenen el català. Durant el seu mandat la Santa Seu refusa incloure el català en les felicitacions Urbi et Orbi. Ell només té una missió: “Me da mucho miedo la disgregación de España”. Però darrere de tot hi havia la gran bomba. El 30 de juny de 1998 Kada pitja el botó. Vull l’art del Bisbat de Lleida. Vull l’art de les parròquies que ara són a l’Aragó. Bum!
El rei Felip ha anat a Montserrat. I ha dit gratant el botó nuclear que cal ser “constants en la renúncia als discursos totalitaris, les identitats excloents, els prejudicis, els extremismes i les pretensions de superioritat moral”. Parlava d’ell? La monarquia? L’estat nacional-judicial-letal espanyol? De Sixena a Montserrat: camp d’assaigs nuclears. Eix transversal del mal, l’odi, la violència… L’ocupació. Jo vigilaria l’art que tenen a la muntanya. I que l’abadia no salti pels aires i quedi empegada a Osca, Calahorra, Plasència... O d’on els surti dels collons nuclears. Així sia va dir el diable.