7 de març del 2026
Vivim temps convulsos. L’estat de guerra sembla permanent. Rússia manté la seva ofensiva sobre Ucraïna i Ucraïna continua defensant-se. Israel manté operacions militars a Gaza mentre la població palestina pateix una crisi humanitària devastadora. Els EUA capturen el president de Veneçuela i es coordinen amb Israel en l’atac contra l’Iran, un conflicte que ja acumula més d’un miler de morts. A l’Àfrica, conflictes armats continuen devastant territoris sencers.
A les ciutats dels EUA, les persones migrants són estigmatitzades i expulsades. Més de 300 milions de persones al món viuen sense llar o en situacions de sensellarisme extrem, mentre milions més destinen la major part dels seus ingressos a pagar un sostre precari. Els joves han estat batejats com la generació digital, porno i frustrada. Segons diverses estimacions internacionals, al món hi ha entre 40 i 42 milions de persones en prostitució, prop del 80% dones, i una part significativa hi arriba per necessitat econòmica o per situacions d’explotació. Més de 140 dones són assassinades cada dia al món per violència de gènere, i milions pateixen violència sexual al llarg de la seva vida.
Els pagesos treballen la terra però no s’hi poden guanyar la vida. El comerç de proximitat desapareix mentre grans plataformes globals reorganitzen el consum. Els estats continuen acumulant recursos mentre la precarietat i la desigualtat salarial creixen. La majoria de projectes culturals depenen de subvencions públiques i el públic general hi perd l’interès i els desvalora. Als autònoms i emprenedors se’ls demana sostenir una estructura que els desborda.
El planeta s’esgota. El canvi climàtic avança a un ritme trepidant. Les estacions, que fins ara eren quatre, es confonen en gairebé dues. L’estiu s’allarga i supera temperatures de cinquanta graus; l’hivern es retira ràpidament. Els pols es desglacen. El cicle de l’aigua es desordena: passem de la sequera a pluges torrencials que la terra ja no pot absorbir. Els edificis substitueixen els paisatges naturals. La vida en totes les seves formes s’esgota.
El feixisme es presenta com la solució i sempre troba qui el compra.
Avui és dia set de març de l’any 2026, un any en què, segons els informes de Nacions Unides, l’economia mundial creixerà un 2,7%. Demà es commemora el Dia Internacional de la Dona.