El negoci de la guerra

Creat: Actualitzat:

Ja sabem que de sempre les guerres les carreguen les ideologies, les religions, les tensions ètniques, les conseqüències de les colonitzacions imperialistes, els xocs culturals o els abismes econòmics, però la gent es pregunta: qui paga l’orgia de sang i destrucció? Qui fa negoci amb les guerres? Per què els telenotícies quotidians no ens parlen mai d’aquests “inversors” en la maquinària del terror, de les carnisseries humanes, de l’anihilament moral, mental, psicològic, de la destrucció física i la desolació generalitzada? Tal com planteja un informe del Centre Delàs d’Estudis per la Pau, el fons de la qüestió és: armes per a la guerra o guerres per a les armes? Un informe amb unes dades tan esfereïdores que hauria d’estar clavat, com feu Luter el 1517 amb les seues 95 tesis, a les portes de totes les esglésies, mesquites, sinagogues, bancs, i seus de les Associacions de Veïns i de Consumidors. I, potser tal com vostès ja suposaven, confirma un cop més que “sense els bancs poques empreses d’armes subsistirien. I sense el suport de l’Estat, que és qui els compra les armes, les paga per avançat, accepta de bon grat augments que dupliquen els costos inicialment acordats, i que els ajuda a exportar alhora a un bàndol i l’altre”. Aleshores, hom es pregunta: ¿totes les crides dels grans estats a la pau i a la reconciliació, sabent que, segons l’informe susdit, la Unió Europea controla més del 30% del mercat mundial d’armament, ço que ens converteix en el segon exportador del món, què són sinó una vergonyosa hipocresia?El pacifisme mundial per què no actua amb la mateixa contundència bel·licosa contra tot i tothom que fa funcionar la guerra. Contra el que la sustenta i l’alimenta? Evidentment és una pregunta retòrica. El pacifisme és una immensa i meritòria fe, una lloable actitud, un gran ideari humanístic i potser una filosofia estoica de vida. Però contra els qui realment alimenten les guerres és com disparar amb tira-xines contra milions d’armes capaces de matar-nos a tots en un tancar i obrir d’ulls, literalment. ¿Com cobren aquests comerciants d’armes i munició?: amb petroli, cocaïna, contractes exclusius de reconstrucció, amb la colonització econòmica i l’apropiació o la requisa dels seus recursos naturals? Com paga o pagarà Ucraïna la guerra. I la milícia houthi del Iemen, i els rebels sirians...?