Una de les característiques del sistema de la participació ciutadana és propiciar la participació activa de tots els ciutadans i de totes les organitzacions socials i culturals de la societat i de donar-los les oportunitats i els espais on poden trobar-se i organitzar actes i activitats d’una manera conjunta. Aquesta participació d’entitats i organismes d’àmbit social, cultural i econòmic que treballen per a la plena incorporació de la nova ciutadania en la vida ciutadana de la societat lleidatana es va plasmar en realitat durant aquest cap de setmana a través de l’organització de la primera Fira Fes Món a Lleida a la plaça Sant Joan amb la participació de més de trenta entitats per posar en valor el treball de les ONG i entitats de diferents àmbits i orígens.El més important és assumir els problemes i interessos de la societat i generar polítiques eficients de desenvolupament en diferents àmbits, considerant el dret de la ciutadania per augmentar les seves capacitats de control i responsabilitat, ja que el desenvolupament d’una societat democràtica s’aconsegueix exclusivament amb una activa participació de tots els sectors de la societat on es fiquen els valors de la participació ciutadana com la responsabilitat, la solidaritat i la tolerància. La ciutadania podrà participar de manera activa en l’assoliment del benestar present i futur, contribuint amb accions simples fins a involucrar-se i exercir els seus drets en favor de la resolució dels problemes d’alguns sectors de la societat com el cas de les dones, nens i joves, pagesos, treballadors i sindicats, ONG, comerciants, industrials, universitaris i professionals.Finalment, cal reconèixer que l’organització de l’espectacle No hay negros en el Tíbet al Palau de la Llotja, que ha sigut extraordinari i ple de discursos i missatges en contra del racisme i la xenofòbia, constitueix un bon exemple de la participació ciutadana i l’organització d’actes i activitats encaminades a ajudar a crear aquest clima d’interacció i d’apropament d’uns cap als altres per demostrar que tots som persones que formen part de la mateixa societat. D’aquesta manera, es pot aconseguir la justícia social, el benestar social i la igualtat d’oportunitats per a totes i tots dins d’una societat justa, solidària i igualitària.