Oblits imperdonables

Ja se sap que voler incloure en un sol programa –encara que sigui de molt metratge– 40 anys de la història d’un mitjà de comunicació, en aquest cas TV3, comporta el risc de deixar-se coses al tinter. És reviure el tòpic de les multitudinàries reunions familiars per Nadal: ja és hora d’acabar amb velles picabaralles.. i començar-ne altres de noves. Doncs això és el que ha passat amb l’especial de la televisió autonòmica: no hi van ser tots els que van ser-hi al llarg de la seua trajectòria. Alguns dels seus oblits van ser sagnants, com els del Tricicle o La Trinca, peces claus de l’entreteniment amb Tres estrellas, uns, o No passa res o Tariro, Tariro, els altres. Però igualment dolorós va ser ignorar Tatxo Benet (Lleida, 1957), clau en els serveis informatius de la casa o, des del 1987, com a responsable de l’àrea d’Esports, havent estat capaç de convertir una cadena modesta en un referent de les retransmissions en directe amb les exclusives del futbol espanyol, la Lliga de Campions, Wimbledon, Open EUA, la Fórmula 1 o el motociclisme. Imperdonable.