La cara i la creu

Creat: Actualitzat:

La part positiva, s’ha de reconèixer, ha estat veure com la idea de Mediaset de col·locar First Dates en el prime time de Telecinco, en lloc del seu hàbitat natural de Cuatro, ha funcionat de meravella. Amb el seu 9,9 d’audiència va aplanar el camí perquè La isla de las tentaciones, el reality que s’emetia a continuació, arribés fins al 15,8. Entre els dos programes van ser el més vist de dimecres. També és veritat que no van tenir gaire competència a El Hormiguero, amb Clara Galle i Julio Peña de convidats (es va quedar en un 13,3), i La 1 amb el seu 4 estrellas i la pel·lícula Megalodón (8,1 i 8,5, respectivament).Tanmateix, el més sorprenent per l’inesperat és la tremenda punxada de La Sexta amb El objetivo d’Ana Pastor que, publicitat fins a la sacietat, tenia com a convidat Rafa Nadal en persona, en la primera entrevista en profunditat des de la seua tornada a la competició. Ana Pastor va fer passar per l’adreçador el tenista, que va anar salvant el match-ball amb conflictes en temes com el feminisme o el seu fitxatge per l’Aràbia Saudita. Però el cert és que va fer un 5,0 pelat.