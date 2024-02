Un Zorro sense ullals

Creat: Actualitzat:

Ja ho havíem escrit aquí mateix. El Zorro de TVE, emesa diumenge a la nit, no transmetia bones sensacions. I les audiències ho han confirmat. Han estat tan pobres, i, a més en caiguda lliure, que demà diumenge, que s’emeten les dos últimes entregues, el desenllaç s’ha passat al late night, concretament a les 00.25 hores i li han posat al davant (22.00 hores) una pel·lícula d’allò més comercial, Wonder Woman 1984. No és per presumir però estava cantat que el protagonista, Miguel Bernardeau, no suportava la més mínima comparació amb els seus antecessors en el paper. Ni amb Douglas Fairbanks, Tyrone Power, Alain Delon o el més recent i recordat, Antonio Banderas. Les coreografies i l’attrezzo tampoc anaven gaire més enllà i, per acabar-ho d’adobar, els guionistes van ser capaços de negar-li a una empoderada indígena, germana de l’últim Zorro mort en mans dels seus enemics, el dret a ser la nova “Zorra”, amb capa, barret, antifaç i justiciera espasa. El fet de ser dona va ser un llast i el càrrec va passar a les mans de Don Diego de la Vega. Dit queda.