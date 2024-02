Les mogudes que no cessen

Creat: Actualitzat:

Tinc el pressentiment que a Mediaset ja estan prenent decisions més amb el cor, així com si fossin rampells, que amb el cap. Mal assumpte quan pràcticament no els funciona res dels nous projectes a nivell d’audiència, a excepció de La isla de las tentaciones o la tímida reacció de TardeAR, que ja voreja l’empat tècnic amb la seua gran competidora, Sonsoles Ónega. Així, no és estrany que es produeixin baixes tan significatives com la de Lara Álvarez (Gijón, 1986), després de deu anys a la casa en què ha fet absolutament de tot. Ara se’n va a HBO Max per presentar, a l’abril, una nova versió del veterà Pekín Express. També té les hores comptades Marta Flich (València, 1978). El seu Gran Hermano Dúo és tal fracàs que n’estan avançant el final a marxes forçades (més expulsions en el menor temps possible, i menjant-se gales i debats) per donar pas, també amb calçador i molt de pressa, a l’enèsima edició de Supervivientes, un altre programa dels que solen funcionar a la cadena. Ja estan avançant noms dels viatgers a Hondures.