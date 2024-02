Felip VI, setè

Creat: Actualitzat:

S’ha aclarit la incògnita. El rei Felip VI, com a candidat en la segona semifinal d’El mejor de la historia (La 1), no va passar del setè lloc. Per sota d’ell només van quedar Manolo Santana, Júlia Otero i Montserrat Caballé. La guanyadora va ser una altra reina, Isabel I la Catòlica, i segon va acabar Rafa Nadal. El podi el va completar, en tercer lloc, el poeta Antonio Machado. El curiós és que cap dels quatre comentaristes (Begoña Villacís, Paula Vázquez, Arturo Valls i Carlos Latre) no ho va esmentar en els seus vaticinis fins que es va saber a quin lloc quedava (Silvia Intxaurrondo, la presentadora, es fa fins i tot pesada, preguntant als convidats a quin lloc acabaria cadascun dels candidats). Això sí, una vegada coneguda la posició, es van desfer en elogis cap al monarca. L’excusa va ser que “encara no havia tingut prou temps per demostrar la seua tasca al tron”. El cas és que va començar tardíssim per l’Espanya-Països Baixos femení (que sí que va arrasar) i el programa va tornar a punxar, sent de llarg el menys vist de la llista de candidats en el prime time. Va guanyar El desafío.