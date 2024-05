Les promocions de l’Esteban

Creat: Actualitzat:

En aquest racó no som gaire donats a escriure sobre programes que no puguin veure’s en obert, però farem una excepció amb el Ni que fuéramos.. Shhh, que es va estrenar aquesta setmana a la plataforma Quickie, i en altres accessos a través de les xarxes socials. Per si no ho saben, es tracta de la tornada de Sálvame, és un dir, amb alguns dels seus defenestrats protagonistes: Belén Esteban, María Patiño, Lydia Lozano, Víctor Sandoval i Kiko Matamoros. De dilluns a dijous, de 16.00 a 19.00 hores, és un magazín low-cost (a l’espera de temps millors), es nota en el plató i en l’absència de reporters, en què els protagonistes cobren 150 euros per programa. Però aquest no és el cas. Parlarem de Belén Esteban. Resulta que la cadena Berto’s Milanesa ha obert el seu cinquè local monotemàtic de menjar ràpid a Barcelona dedicat a la Princesa del Poble. Abans ja havien obert els dedicats a l’emèrit, Maradona, Julio Iglesias i Jan Laporta. Belén va muntar un sidral a l’obrir-lo suposadament sense el seu permís. Va ser tal la publicitat mútua que tot sonava a un paripé.