Ana Rosa cotitza a la baixa

Ana Rosa Quintana (Madrid, 1956) deu estar encara maleint el moment en què va acceptar abandonar el seu plàcid paradís matinal, on era la reina indiscutible, per endinsar-se a la selva de les audiències movedisses de la postsobretaula amb el seu TardeAR. Mentre La 1 sembla espavilar-se i Antena 3, amb alguna entrepussada, es manté, a Mediaset no guanyen per a disgustos. Tret de Supervivientes res va com hauria d’anar. I Ana Rosa no és una excepció. En molt poques ocasions supera els dos dígits mentre que la competència de Sonsoles Ónega, que tampoc és un model de virtuts, l’apallissa diàriament. Però és que encara n’hi ha més. Les decisions empresarials de la Quintana tampoc hi ajuden. Ha creat una empresa, Otelum, per gestionar tots els seus temes amb el seu marit, Juan Muñoz, com a CEO. Però és que, com que continua investigat, i en els seus programes no es parla del tema per decret, ha creat cert malestar a la casa a què cal unir les seues fílies amb Ayuso, Feijóo i Abascal, i les seues fòbies amb Sánchez. I a sobre exigeix tornar al matí. Un batibull inevitable, vaja.