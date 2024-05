El retorn de la Tárrega

Creat: Actualitzat:

Encara s’ha de veure si la flamant designació de Cristina Garmendia, exministra amb Zapatero, com a presidenta de Mediaset ha tingut alguna cosa a veure en el tema, però el cas és que, coincidint en les dates, a Telecinco ja estan promocionant l’imminent retorn de Cristina Tárrega (València, 1967), una vella glòria televisiva (sense cap intenció pejorativa en allò de “vella”, faltaria més) al prime time amb la La vida sin filtros, un programa que en el seu dia, amb ella al capdavant, va aguantar justet un parell de mesos abans de ser defenestrat per la seua baixíssima audiència. Cristina Tárrega està ja de tornada de tot des que va tocar sostre en els noranta amb el seu Sola en la ciudad (Telemadrid) i Cristina, amiga mía a Antena 3 amb la cançó d’Alejandro Sanz com a sintonia. El cas és que a Fuencarral han tornat a apostar per ella amb el programa de testimonis improvisats (la gràcia està que ella no coneix el guió previ). Bé, acceptarem allò del pop! Però més sembla l’enèsima aposta a la desesperada per redreçar el rumb d’una cadena que cada vegada més recorda el Titanic.