Per posar-se a tremolar

Alguna cosa estem fent malament, o la societat va per uns camins que no són els més adequats, quan acabem d’assabentar-nos, amb la pell de gallina, que Mediaset ha rebut 78.000 peticions –sí, 78.000– per participar en la pròxima edició, la dinou per ser més exactes, de Gran Hermano, el retorn del qual coincidirà amb la commemoració del vint-i-cinquè aniversari de la primera emissió, un llunyà 1999 als Països Baixos. Dilluns vinent 3 de juny comença, després del primer cribratge, el càsting presencial, convenientment publicitat i amb reportatges en els programes satèl·lit de la casa, a Madrid, Barcelona, Las Palmas, Bilbao, València, Sevilla, Màlaga i Palma de Mallorca. D’aquí sortiran els inquilins de la casa de Guadalix que els espera amb els braços oberts a base de mals rotllos, parelles nascudes i trencades a velocitat de vertigen i edredonings a tota pastilla. Però el més trist és que hi ha 78.000 joves que es creuen que el futur a la vida és això: ser protagonistes en un reality i que d’això viuran la resta de la seua mísera i buida existència.