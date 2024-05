‘MasterChef’ resulta esgotador

Creat: Actualitzat:

Ara resulta que molt criticar a Mediaset per col·locar en el prime time, per l’audiència no per una altra cosa, dos i tres entregues per setmana de La isla de las tentaciones o Supervivientes, i va La 1, cadena pública com n’hi ha poques, i fa doblet amb MasterChef, un programa que ja ha degenerat tant que allò de la cuina és només l’excusa per oferir interminables entregues (de tres hores de durada) en què impera més la tensió, els mals rotllos i els estirabots de jurats i participants que les habilitats davant dels fogons. Deixant de banda si el pesat del Boris Izaguirre i l’injuriat del Bertín Osborne justifiquen la seua presència en els d’aquesta setmana, cal assenyalar que a casa ens va deixar esgotats l’especial de dilluns, rodat, fa setmanes, a Las Barrancas de Burujón, a Toledo, un enclavament paradisíac, als embassaments del Tajo, que es remunta a 25 milions d’anys enrere. En ple sol, sense cap ombra, els esforçats cuiners aficionats intentaven fer alguna cosa que després degustaven, també a la solana, els veïns i autoritats locals. Angoixant, la veritat.