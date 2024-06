La 1 se la juga a l’estiu

Creat: Actualitzat:

RTVE, que competeix pel segon lloc en la carrera per l’audiència, braç a braç amb Mediaset (el lideratge d’Atresmedia, ara mateix, és inqüestionable), llançarà una ofensiva en tota regla aquest estiu. El seu plat fort, ja ho hem dit aquí, serà Grand Prix, amb Ramón García al capdavant, i amb la presència d’Almacelles, que va concursar el 21 de maig passat però que la clàusula de confidencialitat ens impedeix avançar-los com els va anar. Però n’hi haurà més. També al prime time estrenarà Invictos que, perquè es facin una idea, és com si d’un mitjó es tractés; han agafat i han capgirat el clàssic El Desafío d’Antena 3. O sigui, grup de famosos, coneguts i saludats, competint en proves físiques i d’habilitat. No hi haurà jurat però sí dos equips capitanejats, un pel lleidatà Joan Capdevila, i l’altre, a falta de la presentació oficial, per Iker Casillas. La presentació anirà a càrrec de Patricia Conde (Valladolid, 1979), amb fama de malastruga des que van tancar Sé lo que hicisteis. Des d’aleshores ni un sol èxit en el seu currículum.