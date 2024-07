Contra l’Euro no s’hi juga

Creat: Actualitzat:

No cal donar-hi més voltes. Des de mitjans de juny i fins a meitat de juliol, TVE és la reina indiscutible de l’audiència. És flor d’un dia, tal com sembla, però la inversió per quedar-se els drets de l’Eurocopa de futbol ha estat un encert total. El torneig, que a més s’ofereix en obert, és el més vist a la petita pantalla i amb registres estratosfèrics. L’Espanya-Alemanya de divendres va arribar al 67,9 amb prop de dotze milions d’espectadors i el Portugal-França que es va oferir a continuació, al 51,2. Davant d’aquestes xifres, qui pot competir? Telecinco, que no es rendeix, va arribar al 8,4 amb el seu De viernes, i això que va fraccionar el programa en tres entregues per allargar-lo el màxim possible. A Antena 3, molt llestos, no van emetre la segona semifinal de Tu cara me suena, que està gravada des de fa moltes setmanes, i va emetre un resum de les gales anteriors. Va fer un 7,2, que, ateses les circumstàncies, no està gens malament. Però a La 1 –tot i l’arrossegament dels dos partits, emesos de forma consecutiva– el concurs Invictus, ja condemnat per la casa, es va quedar en un 6,9.