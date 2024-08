I de què viurà ara RTVE?

Creat: Actualitzat:

RTVE ha viscut, sens dubte, aquest juliol i agost, dos dels mesos més fructífers de la seua història recent. Amb els drets d’emissió de l’Eurocopa i dels Jocs Olímpics de París, es va endur el lideratge en les audiències i no l’ha deixat fins ara. Ai, però tot s’acaba! I aquestes xifres estratosfèriques, sobretot quan competia Espanya, i que van destrossar qualsevol estratagema de la competència que, desconcertada pels fets, va optar per la rendició, ja que no tornarà a repetir-se. Aquest dilluns, tanmateix, El Grand Prix encara va ser el més vist (un 12,5) gairebé empatat amb Hermanos d’Antena 3 (12,1). Telecinco, amb el sempre recurrent recurs del cine, va punxar estrepitosament. I la resta de cadenes, ja per si mateixes minoritàries, en la seua línia. De fet, La 1 ja va iniciar una campanya en la qual els espectadors es preguntaven allò de: “I què farem ara, després de tants dies enganxats als Jocs?” Divertida, sí, però poc més. Ens n’alegrem, això sí, per El Grand Prix de Ramontxu que, per culpa dels Jocs Olímpics, va encadenar dos polèmiques consecutives.