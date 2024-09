Lamine regateja Broncano

Creat: Actualitzat:

El cap de setmana va sentenciar el duel Motos-Broncano. Després d’un empat amb una victòria, un empat tècnic i una derrota, per a cadascun dels contendents, l’efecte Lamine Yamal, com era d’esperar, va decantar la balança a favor d’El Hormiguero d’Antena 3, que va treure prop de quatre punts a La Revuelta de La 1. Motos va jugar fort i va encertar aconseguint que Lamine, a les portes del partit de diumenge a Girona, ho deixés tot per desplaçar-se fins a Madrid. El més significatiu és que, per primera vegada, després de l’arrancada de la lluita per l’audiència de dilluns a dijous, Broncano va ser derrotat a Catalunya. Lògic. El barcelonisme no va voler perdre’s la primera entrevista del futbolista en una televisió. Bé, entrevista, entrevista no ho va ser. Va ser un bany i massatge adornat amb hihís i hahàs. Tanmateix, Yamal va deixar caure un titular que va fer salivar la culerada. “No penso marxar del Barça per tots els diners del món. Vull ser una llegenda en aquest club.” Ah, per cert, dilluns ja no veuran Latre i el seu Babylon Show a Telecinco. Ha estat fulminantment cancel·lat!