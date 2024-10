Reial amant, amant reial

Creat: Actualitzat:

Si fa una setmana Telecinco es va posar les botes amb l’especial del De viernes en dimecres sobre Julián Muñoz, Isabel Pantoja i Mayte Zaldivar, en aquest va punxar estrepitosament amb la seua nova entrega, titulada Historia de un chantaje sobre les aventures amoroses entre l’emèrit, aleshores rei, i Bárbara Rey. Es va quedar en un 13,1, molt poc per al que s’esperava d’un tema tan morbós com aquest, per sota del 13,6 de Pablo Motos, amb un actor semidesconegut al plató; i més lluny encara del 17,7 que va anotar Broncano portant a La revuelta María Patiño i Belén Esteban, amb la qual cosa es demostren dos coses: els de Sálvame continuen tenint una estrebada bàrbara i a Mediaset es van equivocar al tallar-li el cap a la seua gallina dels ous d’or. En fi, ells sabran. El cas és que l’especial no va aixecar passions malgrat aportar els àudios inèdits (caldrà veure els vídeos, si n’hi ha) de la vedet i del monarca, ja escoltats a OK Diario. Pensant-ho bé, al no tenir òbviament a plató ni el rei ni la Rey i deixant-ho tot a les mans d’Ángel Cristo Jr, com a ganxo, ganxo, en va tenir poc.