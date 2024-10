La ‘Bola’ en compleix quaranta

Creat: Actualitzat:

Un 6 d’octubre del 1984, La 2 va estrenar a la franja del migdia de dissabte La bola de cristal. Ahir es van complir 40 anys de l’esdeveniment. Durant quatre temporades, fins al 1988, va ser l’estendard de la contracultura i de la “movida” que imperava en aquells anys. Personalment mai no em va acabar d’agradar i em va agafar ja de gran i, a casa, als meus fills, massa joves. Malgrat que inicialment el programa creat per Lolo Rico (1935-2019) s’anunciava per a un públic infantil, la veritat és que, pel que es veu, era per a un sector més juvenil. El presentava Alaska (que ara ha anat evolucionant fins a col·locar-se als antípodes d’aquest espai), amb la col·laboració de Javier Gurruchaga i Pablo Carbonell. L’estrella era la Bruja Avería envoltada dels seus “electrofollets” i per la Bola van passar els grups capdavanters del moment, des de Mecano a Gabinete Caligari passant per Nacha Pop, El Último de la Fila, Golpes Bajos o Hombres G, per citar-ne alguns. La seua frase: “Tens 15 segons per imaginar. Si no se t’acut res és que, potser, hauries de veure menys la tele.” Genial.